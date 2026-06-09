Avanza el proyecto para declarar a San Miguel de Tucumán Capital de la Argentina cada 9 de Julio

A menos de un mes de un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, el Senado de la Nación dio un paso importante para convertir en ley un reconocimiento histórico para Tucumán. La Comisión de Educación y Cultura emitió dictamen favorable al proyecto presentado por la senadora Beatriz Ávila que propone declarar a la ciudad de San Miguel de Tucumán Capital de la República Argentina cada 9 de Julio.