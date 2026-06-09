Política

Avanza el proyecto para declarar a San Miguel de Tucumán Capital de la Argentina cada 9 de Julio

Ávila viene impulsando esta iniciativa desde 2021 y la convirtió en uno de sus principales proyectos vinculados a la defensa de la identidad histórica de la provincia.

BEATRIZ AVILA. “Este proyecto representa la reparación de una deuda histórica con Tucumán”, afirmó.
BEATRIZ AVILA. “Este proyecto representa la reparación de una deuda histórica con Tucumán”, afirmó.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Senado avanzó con el proyecto de la senadora Ávila para declarar por ley a San Miguel de Tucumán como capital de Argentina cada 9 de julio por el Día de la Independencia.
  • El proyecto de Ávila, impulsado desde 2021, busca dar fuerza de ley al Decreto de 1991 que declaraba a la ciudad capital simbólica, tras sortear cambios legislativos recientes.
  • De sancionarse, el Gobierno nacional deberá realizar los actos centrales del 9 de Julio en Tucumán, consolidando el federalismo y el reconocimiento histórico de la provincia.
Resumen generado con IA

A menos de un mes de un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, el Senado de la Nación dio un paso importante para convertir en ley un reconocimiento histórico para Tucumán. La Comisión de Educación y Cultura emitió dictamen favorable al proyecto presentado por la senadora Beatriz Ávila que propone declarar a la ciudad de San Miguel de Tucumán Capital de la República Argentina cada 9 de Julio.

La propuesta busca otorgar rango de ley a un reconocimiento que actualmente se encuentra respaldado por el Decreto 81/1991, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional declaró a San Miguel de Tucumán Capital Simbólica de la República Argentina cada 9 de Julio.

La iniciativa establece que los actos centrales organizados por el Gobierno Nacional para conmemorar el Día de la Independencia se realicen en la capital tucumana, en reconocimiento al lugar donde nació la Patria el 9 de julio de 1816.

Ávila viene impulsando esta iniciativa desde 2021 y la convirtió en uno de sus principales proyectos vinculados a la defensa de la identidad histórica de la provincia. La propuesta había obtenido dictamen favorable durante 2024, pero los cambios de autoridades y la renovación de las comisiones al inicio del nuevo período legislativo obligaron a reiniciar parte de su recorrido parlamentario.

“Este proyecto representa la reparación de una deuda histórica con Tucumán. Fue en nuestra provincia donde nació la Patria y donde se declaró la Independencia. Sin embargo, ese rol fundacional no tiene hoy el reconocimiento legal que merece. Por eso impulsamos esta iniciativa, para que la historia, la memoria y el federalismo también queden plasmados en una ley”, sostuvo la senadora.

“Declarar a San Miguel de Tucumán Capital de la República Argentina cada 9 de Julio es reconocer el lugar donde nació nuestra Nación y reparar una deuda histórica con todos los tucumanos. Es un homenaje permanente a quienes hicieron posible nuestra Independencia y una manera de fortalecer el espíritu federal de la Argentina”, concluyó Ávila.

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