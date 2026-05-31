¿Cuál es el nuevo top básico de moda que favorece a todos los cuerpos, según Vogue?

La vigencia de la estética de los años noventa continúa dictando las pautas principales del armario de tendencias durante la presente temporada de primavera-verano 2026. Este fenómeno se manifiesta a través de un marcado minimalismo, el fanatismo por la serie Love Story, el auge de los clásicos vaqueros Levi's 501 y la obsesión por el calzado Nike Air Max 95. Asimismo, la incorporación diaria de los tank tops y la elección de los slip dresses como alternativa prioritaria para eventos especiales confirman el fuerte arraigo de una época caracterizada por siluetas limpias y depuradas.