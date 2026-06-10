Alertan por la llegada de El Niño: calor atípico y lluvias intensas podrían afectar a Argentina
Con una probabilidad superior al 90% para la segunda mitad del año, El Niño vuelve a estar en el centro de las proyecciones climáticas. Expertos analizan cuándo se instalaría y cuáles podrían ser sus efectos sobre el clima argentino.
Resumen para apurados
- Expertos alertan que el fenómeno de El Niño afectará a Argentina en el segundo semestre con calor atípico y lluvias intensas debido al calentamiento del océano Pacífico.
- Con una probabilidad mayor al 90%, el fenómeno se asocia a tormentas y olas de calor extremas, recordando el histórico y devastador precedente de inundaciones de 1997.
- Se prevén riesgos en salud, infraestructura y agro. Especialistas recomiendan obras de drenaje y prevención urgentes para mitigar los impactos socioeconómicos futuros.
Los especialistas siguen de cerca la evolución de las temperaturas del océano Pacífico, un factor clave para determinar el comportamiento climático de los próximos meses. Las proyecciones actuales indican una alta probabilidad de que se consolide el fenómeno de El Niño, una situación que podría traducirse en más lluvias y temperaturas por encima de lo habitual en gran parte de Argentina.
La preocupación no radica únicamente en la posible presencia del fenómeno, sino también en la intensidad que podría alcanzar. Aunque todavía existen incertidumbres sobre su evolución, organismos internacionales y expertos en meteorología coinciden en que el escenario requiere monitoreo y medidas preventivas.
Qué dicen los especialistas sobre El Niño
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que las probabilidades de que se desarrollen condiciones asociadas a El Niño son muy elevadas durante los próximos meses. Según las estimaciones difundidas por el organismo, la chance de que el fenómeno se establezca entre junio y agosto ronda el 80%, mientras que para el período posterior supera el 90%.
La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, explicó que el calentamiento del océano Pacífico puede aportar más humedad y energía al sistema climático, favoreciendo la aparición de eventos extremos como tormentas intensas y olas de calor.
Por su parte, el meteorólogo argentino Pedro Di Nezio señaló que la posibilidad de un episodio muy intenso no está descartada, aunque aclaró que no es el escenario más probable. También destacó que la presencia de El Niño disminuye considerablemente el riesgo de una nueva sequía generalizada en el país.
Cuáles podrían ser las consecuencias
Los expertos advierten que un fenómeno de gran intensidad puede incrementar el riesgo de inundaciones y potenciar los efectos asociados a las altas temperaturas.
Entre las posibles consecuencias se encuentran el aumento de problemas de salud vinculados al calor extremo, como la deshidratación y los golpes de calor, además de condiciones favorables para la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue.
A nivel económico y social, las lluvias abundantes también podrían afectar la producción agropecuaria, generar daños en infraestructura y provocar interrupciones en servicios esenciales.
Ante este panorama, los especialistas recomiendan avanzar con tareas de mantenimiento y adecuación de sistemas de drenaje, canales y desagües. La idea es fortalecer la capacidad de respuesta frente a eventuales precipitaciones intensas y reducir el impacto de posibles emergencias.
El antecedente que aún se recuerda
Uno de los episodios más severos asociados a El Niño en Argentina ocurrió en 1997. En aquel entonces, distintas regiones del país registraron lluvias extraordinarias que provocaron inundaciones en zonas urbanas y rurales.
Las imágenes de campos anegados y barrios enteros bajo el agua quedaron como uno de los ejemplos más recordados de los efectos que puede generar una versión extrema de este fenómeno climático.
Aunque todavía no se sabe qué intensidad alcanzará el próximo evento, la comunidad científica coincide en que la planificación y la prevención serán claves para enfrentar un escenario que podría traer cambios significativos en las condiciones meteorológicas del país.