Qué dice el fallo que ratificó el sobreseimiento de los jugadores de Vélez

Resumen para apurados
- La Justicia argentina ratificó el sobreseimiento de los exjugadores de Vélez Sosa, Cufré, Florentín y Osorio, al determinar que no hubo abuso sino una relación consentida.
- El fallo representa la segunda resolución judicial favorable para los futbolistas en menos de seis meses, luego de la denuncia por abuso que derivó en sus desvinculaciones.
- La ratificación definitiva del sobreseimiento cierra el proceso penal para los deportistas, quienes buscarán reconstruir sus carreras tras declarar daños irreversibles.
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