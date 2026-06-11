Seguridad

Qué dice el fallo que ratificó el sobreseimiento de los jugadores de Vélez

Para la Justicia no hubo abuso, sino una relación sexual consentida. Es la segunda resolución favorable a Sosa, Cufré, Florentín Bobadilla y Osorio en menos de seis meses.

MOMENTO CLAVE. Los futbolistas durante la audiencia en la que fueron acusados de abuso sexual.
MOMENTO CLAVE. Los futbolistas durante la audiencia en la que fueron acusados de abuso sexual.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia argentina ratificó el sobreseimiento de los exjugadores de Vélez Sosa, Cufré, Florentín y Osorio, al determinar que no hubo abuso sino una relación consentida.
  • El fallo representa la segunda resolución judicial favorable para los futbolistas en menos de seis meses, luego de la denuncia por abuso que derivó en sus desvinculaciones.
  • La ratificación definitiva del sobreseimiento cierra el proceso penal para los deportistas, quienes buscarán reconstruir sus carreras tras declarar daños irreversibles.
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