Denuncian la segunda mortandad de peces en una semana en Tucumán

Pese a que hasta el momento no hubo ninguna confirmación oficial sobre las medidas que se tomaron, LA GACETA pudo establecer que la Provincia ya activó el protocolo para tratar de determinar qué sucedió. Consiste en recorrer la zona afectada, tomar muestras del agua y recolectar ejemplares para establecer cuáles fueron las causas de la muerte de los peces. Con los resultados que se obtengan se definirán los pasos a seguir.