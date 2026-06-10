Denuncian la segunda mortandad de peces en una semana en Tucumán

La Provincia investiga un caso de mortandad de peces denunciado ayer por un pescador. El desastre ambiental se registró el lunes por la tarde, en la localidad de Los Bulacio, en el sureste tucumano, a unos 30 kilómetros de la plaza Independencia. El viernes, según confirmaron fuentes de Casa Gobierno, suspendieron las actividades del ingenio Bella Vista por un supuesto caso de contaminación.
“Como todos los años, hay contaminación en el río Salí. Miren todos los bagres moribundos”, sostuvo un pescador en un video que se viralizó en las redes sociales. En las imágenes se puede observar miles de ejemplares de bagres y mojarras sin vida y otros encallados en la orilla pugnando por oxígeno.
“Aquí no puede haber ninguna excusa. El río está más vivo que nunca. No se puede hablar de que la falta de agua, combinada con las altas temperaturas, haya generado este desastre ambiental. El nivel del río es muy bueno y hace frío. Hay que investigar qué ocurrió y si detrás de este desastre hubo algún tipo de contaminación”, sostuvo Silvio Mercado.
La persona que filmó el video no es biólogo, pero los años que lleva recorriendo los ríos tucumanos con su caña en mano le dieron experiencia. “Por la cantidad de lluvia caída, los peces tuvieron el mejor ciclo de reproducción de los últimos años. Lástima que a los industriales poco les importa”, sentenció.
Juan Carlos Ramírez, otro pescador, coincidió con el denunciante. “La verdad es que desde El Cadillal hasta El Frontal se nota a simple vista la recuperación de las especies. Todos los deportistas estábamos felices por los récords de tamaño de los ejemplares que se capturaban y devolvían. Ahora aparece esto y recién comienza la producción de las industrias”, explicó en una entrevista con LA GACETA.
La mortandad de peces se viene repitiendo año tras año. Pero ni los más memoriosos recuerdan que se haya registrado un caso tan cercano a la capital tucumana. “No estamos hablando de una zona rural lejana, sino de una localidad cercana habitada por numerosas familias. Es cierto que es grave la mortandad de peces, pero también es un peligro para la población que vive cerca del río”, explicó Gustavo Páez.
Los pescadores se movieron rápido. No sólo viralizaron las imágenes, sino que además reenviaron los videos a los funcionarios de Flora y Fauna y a los de la Secretaría de Producción, que tienen a su cargo el control ambiental.
“Las autoridades no tienen excusas para investigar, encontrar al culpable y castigar a los responsables de este caso. No son muchas las industrias que están en la zona y que podrían estar vinculadas a un episodio de contaminación en el cauce”, indicó Patricio Martínez.
Pese a que hasta el momento no hubo ninguna confirmación oficial sobre las medidas que se tomaron, LA GACETA pudo establecer que la Provincia ya activó el protocolo para tratar de determinar qué sucedió. Consiste en recorrer la zona afectada, tomar muestras del agua y recolectar ejemplares para establecer cuáles fueron las causas de la muerte de los peces. Con los resultados que se obtengan se definirán los pasos a seguir.
Según pudo conocer LA GACETA, quedaron bajo investigación un ingenio y una citrícola que tienen sus plantas en Banda del río Salí. En las próximas horas se conocerán los resultados del trabajo que están haciendo.
Otro caso
El viernes hubo un operativo similar en Bella Vista. Después de haber recibido una denuncia, personal de la Dirección de Fiscalización Ambiental, junto con equipos de la Subdirección de Monitoreo y Laboratorio Ambiental y Recursos Hídricos, realizó un relevamiento integral del curso de agua afectado con el objetivo de determinar el origen de la afectación ambiental. Como resultado de las inspecciones efectuadas, se identificó un efluente industrial vinculado al Ingenio Bella Vista (Salta Refrescos S.A.) como posible fuente de la contaminación detectada.
Los técnicos confirmaron la mortandad de peces en el Arroyo del Rey. Ante la gravedad de los hechos observados, autoridades del Ministerio de Economía y Producción, encabezadas por el secretario de Producción, Eduardo Castro; el subsecretario de Medio Ambiente, Facundo Moreno Majnach; y la directora de Fiscalización Ambiental, Alexia Fermoselle, junto con inspectores del organismo, se constituyeron en el establecimiento para realizar una inspección junto a representantes de la empresa.
Como medida preventiva urgente, se intimó al Ingenio Bella Vista al cese inmediato de las actividades vinculadas a la generación del efluente observado. Asimismo, se dispuso la remediación ambiental en un plazo de 48 horas, la limpieza de los cauces hídricos afectados y la adopción de todas las medidas necesarias para evitar la continuidad o el agravamiento del daño ambiental detectado.
Quejas
Durante su relato, el autor del video registraro en Los Bulacio, cuestionó la falta de políticas del Gobierno para preservar los recursos naturales. “Todas las provincias cuidan sus ríos porque la pesca es uno de los motores del turismo. En Tucumán no se hace nada para cuidar el río Salí. Es una lástima”, finalizó.
“Lo que pasa es muy llamativo. Durante el verano, la Policía andaba recorriendo los ríos buscando pescadores para quitarles la caña. Ahora no hay nadie controlando a las industrias. Entonces me hago esta pregunta: ¿quién hace más daño? ¿Una persona con una caña o una industria que no respeta las normas ambientales y contamina los ríos que son de todos los tucumanos?”, concluyó Martínez.