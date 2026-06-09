Pescadores denunciaron una mortandad de peces en Los Bulacio

En las imágenes se puede observar miles de ejemplares de bagres y mojarras sin vida y otros encallados en la orilla pugnando por oxígeno. “Aquí no puede haber ninguna excusa. El río está más vivo que nunca. No se puede hablar de que la falta de agua, combinada con las altas temperaturas, haya generado este desastre ambiental. El nivel del río es muy bueno y hace frío. Hay que investigar qué ocurrió y si detrás de este desastre hubo algún tipo de contaminación”, sostuvo Silvio Mercado.