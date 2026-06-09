Juicio por Maradona: Dalma y la médica de la prepaga apuntaron contra Luque

A lo largo de su indagatoria, se exhibieron mensajes de WhatsApp que demostraban las dificultades cotidianas de los enfermeros para controlar los signos vitales de Maradona o suministrarle la medicación debido a la falta de coordinación del servicio. Pese a estas irregularidades que la mantenían preocupada, Forlini concluyó afirmando que la muerte del astro fue completamente inesperada y los dejó a todos en shock; al tratarse de una asistencia a la que no se le estaba exigiendo alta complejidad, asumían que el paciente se encontraba mejorando de forma favorable.