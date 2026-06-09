Juicio por Maradona: Dalma y la médica de la prepaga apuntaron contra Luque
En una jornada de alta tensión en San Isidro, la hija mayor del "Diez" criticó con dureza a Leopoldo Luque y recordó el dolor del día del fallecimiento. Por su parte, la acusada Nancy Forlini declaró que todas las decisiones logísticas pasaban exclusivamente por los profesionales tratantes y que la muerte del astro fue un shock inesperado.
Resumen para apurados
- Dalma Maradona y Nancy Forlini declararon en el tribunal de San Isidro en el juicio por la muerte del exfutbolista para esclarecer culpas, señalando al médico Leopoldo Luque.
- Dalma denunció promesas incumplidas de internación domiciliaria seria, mientras que la jefa de Swiss Medical afirmó que Luque y Cosachov definían la logística del paciente VIP.
- Estas declaraciones profundizan las contradicciones entre la prepaga y los médicos tratantes, lo que será clave para que los jueces dictaminen las condenas por homicidio.
La segunda etapa del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona vivió una jornada de alta tensión en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. Los testimonios de su hija mayor, Dalma Maradona, y de la coimputada Nancy Forlini, jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, dejaron en evidencia las profundas contradicciones, las fallas logísticas y los pases de factura entre la empresa de medicina prepaga y el equipo médico tratante del astro futbolístico.
La audiencia se abrió con la declaración testimonial de Dalma, de 39 años. El momento más emotivo de su comparecencia ocurrió al recordar el 25 de noviembre de 2020. Entre lágrimas, describió haber visto el cuerpo de su padre muy hinchado antes de acercarse a tomar sus manos.
Dalma apuntó directamente contra el equipo médico tratante —integrado por el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz— y contra la prestadora Swiss Medical. Según la testigo, Luque les presentó la internación domiciliaria como la única alternativa viable debido a la presunta resistencia de Maradona a ir a otro centro de salud de forma involuntaria.
“Todos se comprometían a que sería una internación domiciliaria seria, con elementos, enfermeros, acompañantes terapéuticos y una ambulancia las 24 horas en la puerta. Después, con el diario del lunes, nos dimos cuenta de que eso no era así“, afirmó Dalma de forma contundente ante los fiscales.
La hija mayor del “Diez” relató que la primera alarma saltó cuando su padre sufrió una indigestión por comer camarones con ajo y brócoli, ocasión en la que, según denunció, Forlini le envió mensajes a Gianinna en lugar de que el cuerpo médico se hiciera cargo de la situación. Asimismo, tildó a Luque de “cholulo” e interesado solo en las fotos de prensa. A petición de su abogado, Fernando Burlando, se reprodujeron audios de WhatsApp donde el neurocirujano se refería a Dalma de forma despectiva, exponiendo el hostil trato interno que manejaban.
Por la tarde, el tribunal integrado por los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani escuchó la declaración indagatoria de Nancy Forlini. La médica de 57 años, quien solo respondió preguntas de sus defensores, rechazó de forma categórica que Swiss Medical hubiera retaceado prestaciones al paciente, a quien calificó internamente como un “paciente VIP” para el cual todo lo que se hubiese solicitado se habría autorizado de inmediato.
Forlini marcó una distinción técnica crucial al aclarar que el servicio contratado consistía estrictamente en “cuidados domiciliarios” y no en una “internación domiciliaria”, un concepto que la familia creía que se aplicaría al pie de la letra. Explicó que este tipo de asistencia debe ser rigurosamente solicitada por los médicos tratantes, roles que asignó con exclusividad a Luque y Cosachov, remarcando que ellos le dejaron en claro que todas las decisiones operativas pasarían por sus manos.
Respecto a los requerimientos técnicos, la imputada afirmó que en ningún momento hubo un pedido de aparatología específica para la vivienda del barrio San Andrés. Según su testimonio, si bien en una primera instancia se hizo referencia a la necesidad de contar con visitas médicas diarias, luego tomó contacto directo con Luque, quien modificó la solicitud para establecer únicamente un control clínico semanal con carácter de interconsultor, sumado a una consulta neurológica. En esa misma línea, sostuvo que en su área jamás se recibió un pedido para disponer de una ambulancia de manera permanente en la puerta del domicilio.
A lo largo de su indagatoria, se exhibieron mensajes de WhatsApp que demostraban las dificultades cotidianas de los enfermeros para controlar los signos vitales de Maradona o suministrarle la medicación debido a la falta de coordinación del servicio. Pese a estas irregularidades que la mantenían preocupada, Forlini concluyó afirmando que la muerte del astro fue completamente inesperada y los dejó a todos en shock; al tratarse de una asistencia a la que no se le estaba exigiendo alta complejidad, asumían que el paciente se encontraba mejorando de forma favorable.