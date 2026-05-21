Juicio por Maradona: la fuerte declaración de Luque y el dato que podría cambiar el rumbo de la causa

“Yo fui la persona que más contacto tuvo con Diego y el que más lo quiso ayudar. El único que me defendería hoy sería él”, lanzó Luque apenas comenzó su declaración frente al tribunal. Desde el inicio mostró un tono mucho más enérgico que en audiencias anteriores y buscó despegarse de las acusaciones que lo señalan como uno de los principales responsables de la internación domiciliaria que terminó con la muerte del “10” el 25 de noviembre de 2020.