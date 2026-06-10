El CEO de YPF vaticinó que la petrolera “va a ser una de las 20 más grande del mundo“

El presidente y CEO de la empresa petrolera de bandera YPF, Horacio Marín, dijo cuál es la estrategia de la compañía para los años venideros, enmarcada en el proyecto del Gas Natural Licuado (GNL), siendo eje y objetivo claro las exportaciones energéticas por millones de dólares. En este sentido, Marín afirmó que “YPF ya es la mitad de Ford y para 2030 va a ser una de las 20 petroleras más grandes del mundo”. Marín formó parte de un panel en el IAE Summit 2026, evento organizado por IAE Business School y, allí, dijo que “hoy podemos decir que YPF es más grande que Halliburton y la mitad de Ford”. Y sumó: “A fin de año podemos tener una sorpresa” al referirse a las metas de la empresa con el proyecto del GNL como eje central y con Vaca Muerta como plataforma de ascenso.