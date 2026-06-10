El CEO de YPF vaticinó que la petrolera “va a ser una de las 20 más grande del mundo“

El presidente y CEO de la empresa petrolera de bandera YPF, Horacio Marín, dijo cuál es la estrategia de la compañía para los años venideros, enmarcada en el proyecto del Gas Natural Licuado (GNL), siendo eje y objetivo claro las exportaciones energéticas por millones de dólares. En este sentido, Marín afirmó que “YPF ya es la mitad de Ford y para 2030 va a ser una de las 20 petroleras más grandes del mundo”. Marín formó parte de un panel en el IAE Summit 2026, evento organizado por IAE Business School y, allí, dijo que “hoy podemos decir que YPF es más grande que Halliburton y la mitad de Ford”. Y sumó: “A fin de año podemos tener una sorpresa” al referirse a las metas de la empresa con el proyecto del GNL como eje central y con Vaca Muerta como plataforma de ascenso.
Al respecto, Marín sostuvo que la Argentina prevé exportar más de U$S 30.000 millones en energía para 2031. Sobre esto dijo que es una meta clara a alcanzar y que, para ello, “lo más importante fue haber puesto un objetivo país. Ahí rompimos esa posible grieta que había en la Argentina porque todos estamos empujando para el mismo lado”. Y para lograr alcanzarla, explicó que el plan de YPF es cuadruplicar su valor en cuatro años, motivado en el desarrollo de cuatro hubs de producción en Vaca Muerta. El primero es el hub core, teniendo a Loma Campana y La Amarga Chica como los espacios más consolidados de la compañía.
Hub norte
El segundo es el hub norte. Allí YPF cuenta con el apoyo en la operación de socios en el área Bajo del Toro.
El tercero es el hub sur. El mismo es un proyecto de YPF donde la empresa presentó un proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por U$S 25.000 millones recientemente.
El cuarto, último y más ambicioso, según el CEO de la firma, Horacio Marín, es el hub GNL. Este está respaldado por cinco concesiones que el gobierno de Neuquén dio el visto bueno y aprobó, y serán destinadas de forma exclusiva a la producción de gas licuado para exportación. “Es el proyecto más difícil que me va a tocar trabajar en mi vida. Armarlo y ejecutarlo es muy complejo desde todo punto de vista: desde lo técnico, lo comercial, lo financiero y lo jurídico”, subrayó el CEO de YPF
El presidente y CEO de la empresa petrolera de bandera YPF, Horacio Marín, dijo cuál es la estrategia de la compañía para los años venideros, enmarcada en el proyecto del Gas Natural Licuado (GNL), siendo eje y objetivo claro las exportaciones energéticas por millones de dólares. En este sentido, Marín afirmó que “YPF ya es la mitad de Ford y para 2030 va a ser una de las 20 petroleras más grandes del mundo”. Marín formó parte de un panel en el IAE Summit 2026, evento organizado por IAE Business School y, allí, dijo que “hoy podemos decir que YPF es más grande que Halliburton y la mitad de Ford”. Y sumó: “A fin de año podemos tener una sorpresa” al referirse a las metas de la empresa con el proyecto del GNL como eje central y con Vaca Muerta como plataforma de ascenso.
Al respecto, Marín sostuvo que la Argentina prevé exportar más de U$S 30.000 millones en energía para 2031. Sobre esto dijo que es una meta clara a alcanzar y que, para ello, “lo más importante fue haber puesto un objetivo país. Ahí rompimos esa posible grieta que había en la Argentina porque todos estamos empujando para el mismo lado”. Y para lograr alcanzarla, explicó que el plan de YPF es cuadruplicar su valor en cuatro años, motivado en el desarrollo de cuatro hubs de producción en Vaca Muerta. El primero es el hub core, teniendo a Loma Campana y La Amarga Chica como los espacios más consolidados de la compañía.
Hub norte
El segundo es el hub norte. Allí YPF cuenta con el apoyo en la operación de socios en el área Bajo del Toro.
El tercero es el hub sur. El mismo es un proyecto de YPF donde la empresa presentó un proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por U$S 25.000 millones recientemente.
El cuarto, último y más ambicioso, según el CEO de la firma, Horacio Marín, es el hub GNL. Este está respaldado por cinco concesiones que el gobierno de Neuquén dio el visto bueno y aprobó, y serán destinadas de forma exclusiva a la producción de gas licuado para exportación. “Es el proyecto más difícil que me va a tocar trabajar en mi vida. Armarlo y ejecutarlo es muy complejo desde todo punto de vista: desde lo técnico, lo comercial, lo financiero y lo jurídico”, subrayó el CEO de YPF