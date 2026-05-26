El Papa León XIV bendecirá una misión humanitaria hacia Ucrania liderada por tucumanos

"Sor Lucía Caram y los voluntarios tucumanos de la caravana anterior junto a los guardias de frontera de Ucrania, tras la entrega de las ambulancias. En la imagen: Ernesto Caram (tercero desde la izquierda), Santiago Albarracín (sexto desde la izquierda) y Tulio Toledo Bigón (primero desde la derecha)."