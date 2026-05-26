El Papa León XIV bendecirá una misión humanitaria hacia Ucrania liderada por tucumanos

Resumen para apurados
- El Papa León XIV bendecirá el 9 de junio en Barcelona una misión humanitaria hacia Ucrania, liderada por voluntarios tucumanos, para entregar ayuda y vehículos de rescate.
- Coordinada por la Fundación Convento de Santa Clara de Sor Lucía Caram, esta caravana 44 cuenta con diez argentinos que gestionan la logística de 32 vehículos y 60 choferes.
- El gesto papal busca reactivar la atención global sobre la crisis en Ucrania y respaldar el avance de la ayuda civil directamente hasta las zonas más afectadas del frente.
La guerra en Ucrania volverá a tener un fuerte respaldo argentino y tucumano. Un grupo de diez voluntarios del país, en su mayoría oriundos de Tucumán, participa en la organización del corredor humanitario número 44 de la “Caravana de la Bondad”, una misión solidaria impulsada por Sor Lucía Caram que será bendecida por Papa León XIV el próximo 9 de junio.
La ceremonia tendrá lugar en Barcelona, ante miles de jóvenes y más de dos mil periodistas de todo el mundo, en un gesto que busca volver a poner el foco internacional sobre el drama humanitario que atraviesa Ucrania desde el inicio de la guerra.
Tucumanos al frente de la ayuda humanitaria
La misión está coordinada por la Fundación del Convento de Santa Clara, organización que ya concretó más de 43 corredores humanitarios desde que comenzó el conflicto bélico. A través de estas caravanas se enviaron ambulancias, vehículos de rescate, camiones de bomberos, generadores eléctricos, desfibriladores y material sanitario a las zonas más castigadas por la guerra.
En esta nueva edición, la presencia tucumana es clave. Los voluntarios argentinos trabajan en la organización logística de los sesenta conductores que trasladarán treinta y dos vehículos hasta territorio ucraniano.
Entre los participantes se encuentran Sor Lucía Caram, Ernesto Caram, Tulio Toledo Bigón, María José Issa, Santiago Albarracín, Martina Toledo Bigón y Felicitas Teseira, junto a otros colaboradores latinoamericanos comprometidos con la misión.
“El Evangelio en acción”
Para los voluntarios, el operativo excede la logística humanitaria y tiene una dimensión espiritual y simbólica.
“Llevar una ambulancia hasta Ucrania no es logística. Es el Evangelio en acción, es jugar de titulares en el partido de la paz mundial”, afirmó Ernesto Caram.
Por su parte, Martina Toledo Bigón sostuvo: “Mientras el mundo mira hacia otro lado, nosotros miramos hacia Ucrania porque es un pueblo que sufre. La bendición del Papa nos da fuerzas”.
Sor Lucía Caram resumió el sentido de la misión con una frase que conecta la historia reciente de la Iglesia argentina con este nuevo gesto solidario: “Un Papa argentino abrió el camino. Ahora, voluntarios tucumanos lo recorren hasta el frente de guerra”.
La bendición del Papa León XIV
Según explicaron desde la organización, cuando se propuso al Papa León XIV bendecir el corredor humanitario durante su paso por Barcelona, la respuesta fue inmediata.
El gesto busca enviar un mensaje claro: que la Iglesia no ha olvidado a Ucrania y que todavía existen personas dispuestas a tender puentes solidarios en medio de la destrucción.
Los vehículos partirán cargados con insumos médicos y ayuda humanitaria. Una vez en Ucrania, Sor Lucía y parte del equipo continuarán hasta la primera línea del frente para realizar la entrega directa.
“El Papa estará presente en el origen. Los tucumanos, en todo el camino”, destacan desde la organización.
De Tucumán a Ucrania
La imagen de argentinos conduciendo ambulancias y vehículos de rescate hacia una zona de guerra resume el espíritu de esta nueva caravana solidaria.
Desde Tucumán hasta la frontera ucraniana, los voluntarios aseguran que la misión tiene un único objetivo: asistir a quienes siguen sufriendo las consecuencias del conflicto armado.
“Hay argentinos que irán allí donde nadie quiere ir”, remarcan los organizadores de la misión humanitaria.