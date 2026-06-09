LG PlayPanorama Tucumano

Esta noche, en "Panorama Tucumano": entrevista al vicegobernador, Miguel Acevedo

El programa puede verse desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

PANORAMA TUCUMANO. Federico van Mameren, conductor del espacio.
PANORAMA TUCUMANO. Federico van Mameren, conductor del espacio.
Hace 1 Hs

Esta noche, Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play, nos visita el vicegobernador de la provincia, Miguel Acevedo. En un mano a mano analizaremos el mapa político de la provincia

Antes, al inicio del programa, Federico van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial.

Antes del cierre, en la sección "Punto y Aparte", Matías Auad y Bruno Farano nos cuentan todo sobre lo que será la cobertura de LA GACETA en el mundial, uno de los pocos medios del país en enviar corresponsales a cubrir la cruzada de la Selección argentina.

Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

Temas Miguel Acevedo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Escándalo en el rugby tucumano: un jugador agredió a un árbitro en el partido entre Corsarios y La Querencia
1

Escándalo en el rugby tucumano: un jugador agredió a un árbitro en el partido entre Corsarios y La Querencia

Piden investigar a la intendenta de Graneros por presunto enriquecimiento ilícito
2

Piden investigar a la intendenta de Graneros por presunto enriquecimiento ilícito

Un ex candidato a concejal de Famaillá fue detenido por el secuestro de 470 kilos de cocaína
3

Un ex candidato a concejal de Famaillá fue detenido por el secuestro de 470 kilos de cocaína

Cuándo y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026
4

Cuándo y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026

Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem
5

Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem

Ranking notas premium
Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027
1

Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana
2

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones
3

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral
4

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral

Reserva de Horco Molle: qué cambió en El Gomero tras la muerte de Benjamín Olariaga
5

Reserva de Horco Molle: qué cambió en El Gomero tras la muerte de Benjamín Olariaga

Más Noticias
Escándalo en el rugby tucumano: un jugador agredió a un árbitro en el partido entre Corsarios y La Querencia

Escándalo en el rugby tucumano: un jugador agredió a un árbitro en el partido entre Corsarios y La Querencia

Piden investigar a la intendenta de Graneros por presunto enriquecimiento ilícito

Piden investigar a la intendenta de Graneros por presunto enriquecimiento ilícito

Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem

Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem

Mundial 2026: la inquietante predicción de Baba Vanga que se volvió viral en las redes

Mundial 2026: la inquietante predicción de Baba Vanga que se volvió viral en las redes

Cuándo y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026

Cuándo y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026

Estiman en $200 millones el monto por estafas en una concesionaria de Yerba Buena

Estiman en $200 millones el monto por estafas en una concesionaria de Yerba Buena

Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027

Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027

Aconsejan no promulgar la desafectación de una calle pública para un country

Aconsejan no promulgar la desafectación de una calle pública para un country

Comentarios