Esta noche, en "Panorama Tucumano": entrevista al vicegobernador, Miguel Acevedo

Esta noche, Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play, nos visita el vicegobernador de la provincia, Miguel Acevedo. En un mano a mano analizaremos el mapa político de la provincia
Antes, al inicio del programa, Federico van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial.
Antes del cierre, en la sección "Punto y Aparte", Matías Auad y Bruno Farano nos cuentan todo sobre lo que será la cobertura de LA GACETA en el mundial, uno de los pocos medios del país en enviar corresponsales a cubrir la cruzada de la Selección argentina.
Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).