Seguridad

Encontraron sana y salva a Luciana Aylén Barrios Alarcón, la adolescente desaparecida en Córdoba

La joven de 15 años era intensamente buscada desde el lunes tras salir de su colegio en Colonia Caroya. El hallazgo fue confirmado por el ministro de Seguridad provincial.

INTENSA BÚSQUEDA para encontrar a la joven desaparecida.
INTENSA BÚSQUEDA para encontrar a la joven desaparecida.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Luciana Aylén Barrios Alarcón, de 15 años, fue encontrada sana y salva este martes en Córdoba, tras desaparecer el lunes al salir de su escuela en Colonia Caroya.
  • Se perdió al salir de su colegio el lunes. Ante la denuncia, se activó la Alerta Sofía y un operativo con más de 90 efectivos, helicópteros y revisión de cámaras de seguridad.
  • Tras el hallazgo, la joven se encuentra bajo resguardo y con buen estado de salud, mientras que la Fiscalía de Jesús María investigará las causas de su desaparición.
Resumen generado con IA

La adolescente Luciana Aylén Barrios Alarcón, de 15 años, fue encontrada sana y salva este martes luego de haber permanecido desaparecida desde el lunes, cuando salió de su colegio en la localidad cordobesa de Colonia Caroya. La noticia fue confirmada por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien informó que la joven fue localizada tras un amplio operativo de búsqueda desplegado en la región.

"Encontramos a Luciana sana y salva", expresó el funcionario a través de sus redes sociales, donde además agradeció el trabajo coordinado de efectivos policiales, bomberos, personal especializado y miembros de la comunidad que participaron de las tareas de búsqueda. Según indicó, la Fiscalía de Jesús María será la encargada de brindar detalles sobre la causa judicial y las circunstancias en las que fue hallada la adolescente.

La desaparición de Luciana había generado una fuerte preocupación en Córdoba. La joven fue vista por última vez el lunes al mediodía, cuando salió del Colegio Presbítero José Bonoris. De acuerdo con el testimonio de una compañera, ambas se separaron cuando Luciana se dirigió a una parada de colectivos para regresar a su domicilio. Desde ese momento se perdió todo contacto con ella.

Ante la falta de noticias, su madre realizó la denuncia correspondiente y se activó un importante operativo de búsqueda. Durante la jornada del martes también se había emitido una Alerta Sofía para intensificar la localización de la menor, una medida que movilizó recursos de distintas fuerzas de seguridad y organismos especializados.

Amplio despliegue de búsqueda

Las autoridades provinciales habían dispuesto un operativo integrado por más de 90 efectivos policiales, una veintena de vehículos, un helicóptero, personal de Bomberos, el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), investigadores y equipos especializados en análisis de imágenes.

Los rastrillajes se realizaron tanto en zonas urbanas como rurales de Colonia Caroya y localidades cercanas. Además, se revisaron registros de cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir los movimientos de la adolescente antes de su desaparición.

El propio Quinteros se trasladó a la zona para supervisar las tareas de búsqueda, en un contexto de especial sensibilidad social por recientes casos que conmocionaron a la provincia.

La Fiscalía dará detalles del caso

Tras confirmarse el hallazgo de la adolescente, la atención se concentra ahora en la investigación judicial. La Fiscalía de Jesús María tiene previsto brindar información sobre las circunstancias en las que fue encontrada Luciana y determinar qué ocurrió durante las horas en las que permaneció desaparecida.

Por el momento, las autoridades confirmaron que la joven se encuentra en buen estado de salud y bajo resguardo, mientras continúa el avance de la causa para esclarecer los hechos.

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