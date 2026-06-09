Encontraron sana y salva a la adolescente desaparecida en Córdoba

La desaparición de Luciana había generado una fuerte preocupación en Córdoba. La joven fue vista por última vez el lunes al mediodía, cuando salió del Colegio Presbítero José Bonoris. De acuerdo con el testimonio de una compañera, ambas se separaron cuando Luciana se dirigió a una parada de colectivos para regresar a su domicilio. Desde ese momento se perdió todo contacto con ella.