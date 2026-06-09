Nuevo aumento para vigiladores: cuánto cobran los trabajadores de seguridad privada en junio de 2026

Los trabajadores de la seguridad privada comenzaron junio con una nueva actualización salarial. Desde el 1° de junio entró en vigencia el último tramo del acuerdo paritario alcanzado entre la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), lo que implicó una mejora en los haberes de todas las categorías comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo 507/07.