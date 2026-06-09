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Nuevo aumento para vigiladores: cuánto cobran los trabajadores de seguridad privada en junio de 2026

La suba de junio completa el cronograma de incrementos pactado para el primer semestre de 2026.

SEGURIDAD PRIVADA. Entró en vigencia el último tramo de la paritaria de UPSRA. El salario bruto de un Vigilador General alcanzó los $1.644.650 y ya rige una nueva escala salarial para todo el sector.
SEGURIDAD PRIVADA. Entró en vigencia el último tramo de la paritaria de UPSRA. El salario bruto de un Vigilador General alcanzó los $1.644.650 y ya rige una nueva escala salarial para todo el sector. MUNDOGREMIAL.COM
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Trabajadores de seguridad privada en Argentina (UPSRA) reciben en junio de 2026 un aumento salarial del 1%, completando la paritaria acordada para el primer semestre.
  • La suba es el último tramo del acuerdo con CAESI, elevando el salario básico de un vigilador general a $1.644.650 tras sumar adicionales por presentismo y viáticos.
  • Este ajuste fija una base de ingresos para el sector, que ahora aguarda nuevas paritarias en el segundo semestre de 2026 ante la evolución de la inflación en el país.
Resumen generado con IA

Los trabajadores de la seguridad privada comenzaron junio con una nueva actualización salarial. Desde el 1° de junio entró en vigencia el último tramo del acuerdo paritario alcanzado entre la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), lo que implicó una mejora en los haberes de todas las categorías comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo 507/07.

La actualización corresponde al tramo final de la negociación salarial para el período enero-junio de 2026 y contempló un incremento del 1% sobre los salarios básicos.

Cuánto cobra un vigilador en junio de 2026

Con la aplicación de la nueva escala salarial, el sueldo bruto conformado de un Vigilador General alcanzó los $1.644.650 mensuales.

El monto surge de la suma de distintos conceptos salariales:

Salario básico: $911.650

Presentismo: $165.000

Viático: $498.000

Adicional no remunerativo: $70.000

De esta manera, la categoría inicial de la actividad supera ampliamente el millón y medio de pesos brutos, convirtiéndose en una referencia para el sector de la seguridad privada en todo el país.

Cómo quedó la escala salarial de seguridad privada

Tras la actualización vigente desde junio de 2026, los salarios brutos conformados quedaron establecidos de la siguiente manera:

Vigilador General: $1.644.650

Controlador de Admisión y Permanencia General: $1.644.650

Vigilador Bombero: $1.721.000

Operador de Monitoreo: $1.721.000

Verificación de Eventos: $1.721.000

Administrativo: $1.757.100

Guía Técnico: $1.757.100

Vigilador Principal: $1.796.300

Instalador de Sistemas Electrónicos: $1.796.300

Paritarias UPSRA: cierre del acuerdo del primer semestre

El acuerdo salarial fue negociado por UPSRA, sindicato que conduce Ángel García, junto con las cámaras empresarias del sector. La suba de junio completa el cronograma de incrementos pactado para el primer semestre de 2026.

La actualización beneficia a miles de trabajadores que prestan servicios de vigilancia física, monitoreo de alarmas, seguridad electrónica, control de accesos, verificación de eventos y custodia de bienes y personas en todo el territorio nacional.

Expectativa por nuevas negociaciones salariales

Con la nueva escala ya en vigencia, el sector permanece atento a las próximas discusiones paritarias que podrían abrirse durante la segunda mitad del año.

La evolución de la inflación y el impacto sobre el poder adquisitivo de los trabajadores serán factores determinantes para una eventual revisión salarial, en un contexto donde distintos gremios continúan reclamando recomposiciones para sostener los ingresos frente al aumento del costo de vida.

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