Aumento salarial en seguridad privada: cuánto cobra un vigilador en mayo de 2026

Resumen para apurados
- En mayo de 2026, los vigiladores de seguridad privada en Argentina cobrarán un salario total de $1.584.600, tras el último aumento acordado entre el gremio UPSRA y la cámara CAESI.
- La actualización surge de la paritaria vigente hasta junio, que establece un básico de $902.600 más adicionales. El esquema busca compensar el desfasaje salarial con subas mensuales.
- Este ajuste marca el tramo final del acuerdo actual, que acumula un alza del 10,23%. En junio, las partes iniciarán nuevas negociaciones para definir los sueldos del segundo semestre.
El personal de seguridad privada alcanzado por el acuerdo salarial firmado por la Unión Personal de Seguridad Republica Argentina (UPSRA) percibirá en mayo de 2026 una actualización en sus ingresos, en el marco de la paritaria vigente hasta junio.
La recomposición prevista para este mes impacta directamente en el salario de la categoría de vigilador general, que funciona como referencia dentro de la actividad, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 507/07.
Paritarias UPSRA: Cuánto cobra un vigilador de seguridad privada en mayo 2026
De acuerdo a los valores establecidos, la estructura salarial queda conformada de la siguiente manera:
Sueldo básico: $902.600
Adicional por presentismo: $165.000
Viático: $487.000
Adicional no remunerativo: $30.000
Con estos conceptos, el total del salario conformado para mayo asciende a $1.584.600.
El esquema forma parte del acuerdo paritario en curso, firmado con la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) que contempla esta actualización antes de su vencimiento en junio, instancia en la que las partes deberán retomar las negociaciones salariales para el sector.
Paritarias UPSRA: Aumento en los sueldos básicos
El salario básico de los vigiladores, que desde el 1° de diciembre se ubicaba en $833.600, tendrá incrementos mensuales que llevarán el haber básico a $911.650 en junio de 2026. Esto representa un aumento total del 9,36% en el período diciembre–junio.
La evolución del salario básico será la siguiente:
Enero: $867.200 (+4,03%)
Febrero: $876.000 (+1,02%)
Marzo: $884.800 (+1%)
Abril: $893.650 (+1%)
Mayo: $902.600 (+1%)
Junio: $911.650 (+1%)
Los aumentos posteriores a enero se ubican en torno al 1 % mensual, consolidando una suba gradual del básico convencional.
Cómo evoluciona el salario bruto conformado
Además del básico, el acuerdo impacta en el salario bruto conformado, que incluye conceptos salariales y sumas acordadas, pero no contempla horas extras, antigüedad ni plus nocturno.
En diciembre de 2025, el salario bruto conformado era de $1.492.000. Con el nuevo esquema paritario, los valores quedarán de la siguiente manera:
Enero: $1.516.000 (+1,61%)
Febrero: $1.539.800 (+1,57%)
Marzo: $1.548.600 (+0,57%)
Abril: $1.564.150 (+1%)
Mayo: $1.584.600 (+1,31%)
Junio: $1.644.650 (+3,79%)
Entre diciembre y junio, el salario bruto conformado habrá aumentadoo un 10,23 %.
Sobre estos montos deberán aplicarse los descuentos correspondientes a jubilación, cargas sociales, obra social y, en el caso de los trabajadores afiliados, la cuota sindical.