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Convocatoria pública: buscan familias adoptivas para siete niños en Tucumán

El Poder Judicial lanza una campaña de difusión para visibilizar la situación de niños en estado de adoptabilidad que transitan la segunda infancia.

Campaña de difusión. CSJT
Campaña de difusión. CSJT
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Poder Judicial de Tucumán lanzó una campaña pública para buscar familias adoptivas para siete niños de la provincia que se encuentran en la etapa de segunda infancia.
  • A través del Rupat y el centro Eva Perón, se difundieron videos que muestran las historias, sueños y características de los menores para facilitar su vinculación familiar.
  • Con esto se busca sensibilizar a la comunidad tucumana sobre la adopción en la segunda infancia, garantizando el derecho de estos niños a crecer en un entorno familiar estable.
Resumen generado con IA

El Poder Judicial de Tucumán, a través del Registro Único de Postulantes a la Adopción de Tucumán (Rupat) y de los Juzgados de Familia intervinientes, inició la difusión de una serie de materiales audiovisuales destinados a visibilizar la situación de siete niños que se encuentran en estado de adoptabilidad y transitan la etapa de la segunda infancia.

Esta acción forma parte de una convocatoria pública orientada a encontrar familias adoptivas dispuestas a brindarles un entorno de cuidado, afecto, pertenencia y acompañamiento, garantizando así su derecho a vivir y crecer en una familia.

Los materiales que comenzarán a difundirse incluyen un video general que presenta a los siete niños y sus historias de manera respetuosa y sensible, seguido por videos individuales de tres de ellos, con el objetivo de acercar a la comunidad sus intereses, sueños, capacidades y características personales, favoreciendo así la construcción de posibles proyectos familiares para cada uno.

La elaboración de estos videos es el resultado de un trabajo articulado entre el Registro Único de Postulantes a la Adopción y el Dispositivo de Cuidado Institucional Eva Perón, cuyos profesionales acompañan cotidianamente a los niños y colaboraron activamente en la construcción de estos materiales.

Detrás de cada video hay una historia, una trayectoria de vida y, sobre todo, la esperanza de encontrar una familia que pueda ofrecer amor, contención y permanencia. Cada niño es único y merece la oportunidad de construir vínculos significativos que le permitan desarrollarse plenamente, informaron desde tribunales.

"Invitamos a la comunidad tucumana a conocer estas historias y a reflexionar sobre la posibilidad y el deseo de abrir un espacio en sus vidas para alguno de estos niños. La adopción constituye una forma de garantizar derechos y de construir familias desde el compromiso, el afecto y el respeto por la historia de cada niño", señalaron.

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