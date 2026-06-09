La frase del "Pulga" Rodríguez que encendió la ilusión en Atlético Tucumán por su partido despedida

Por otro lado, el "Pulga" compartió sus sensaciones de cara al Mundial. "Como todo argentino, uno tiene la ilusión de que la Selección vuelva a jugar otra final. Ojalá que el fútbol premie a Messi (Lionel) con una nueva definición porque de verdad se lo merece; es el mejor jugador de todos los tiempos. Yo seguramente estaré en casa, viéndolo con mis hijos y mi familia. No soy de juntarme con amigos para los partidos de la Selección, prefiero la intimidad del hogar. Ojalá que podamos estar todos juntos alentando", reflexionó.