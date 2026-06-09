La frase del "Pulga" Rodríguez que encendió la ilusión en Atlético Tucumán por su partido despedida
Resumen para apurados
- Luis Miguel Rodríguez anunció en Tucumán que tendrá su partido de despedida en Atlético Tucumán, tras el homenaje que recibirá este domingo en el club Colón de Santa Fe.
- El presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, confirmó gestiones para hacer el homenaje entre agosto y septiembre, aunque parte de la comisión directiva prefiere la cautela.
- Este homenaje marcaría el cierre de la etapa del ídolo en el club, abriendo la posibilidad de un futuro rol dirigencial o de su eventual incursión en la política tucumana.
Luis Miguel Rodríguez se refirió a la posibilidad de realizar su partido de despedida en Atlético Tucumán. En diálogo con LG Play, el ídolo "decano" se refirió al homenaje que recibirá en la cancha de Colón este domingo, pero deslizó que también tendría su momento de gloria en el norte del país.
El simoqueño soltó el guiño casi al pasar. Al dar detalles sobre si jugarán sus ex compañeros del conjunto tucumano este fin de semana en Santa Fe, el delantero adelantó la noticia. "Va a haber algunos jugadores de Atlético allá, pero a la mayoría se los va a ver en la cancha cuando hagamos el partido de despedida acá", dijo.
El atacante realizó estas declaraciones en la Casa de Gobierno, donde participó del Programa Palpitar, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud Pública de Tucumán para realizar controles gratuitos de presión arterial y prevenir complicaciones cardiovasculares asociadas al estrés que genera la Copa del Mundo.
Por otro lado, el "Pulga" compartió sus sensaciones de cara al Mundial. "Como todo argentino, uno tiene la ilusión de que la Selección vuelva a jugar otra final. Ojalá que el fútbol premie a Messi (Lionel) con una nueva definición porque de verdad se lo merece; es el mejor jugador de todos los tiempos. Yo seguramente estaré en casa, viéndolo con mis hijos y mi familia. No soy de juntarme con amigos para los partidos de la Selección, prefiero la intimidad del hogar. Ojalá que podamos estar todos juntos alentando", reflexionó.
El recuerdo de Maradona y la Selección
A la hora de repasar su propia historia con la camiseta albiceleste, Rodríguez se mostró sumamente emocionado. "Fue un paso breve, pero algo muy importante para mi vida y mi carrera. Fui muy feliz en ese momento y hoy lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Uno siempre tuvo de ídolo a Diego Maradona, y que me haya convocado él fue una felicidad doble", rememoró con nostalgia.
Finalmente, el delantero se refirió a su futuro post-retiro y a la posibilidad latente de incursionar en la política local. "Estamos viendo. Por ahora acompaño al gobernador y al ministro de Salud. Estoy en una etapa de transición, disfrutando de los últimos partidos, y después seguramente algún camino voy a tomar. No es algo que tenga definido, pero si llega la posibilidad de ser candidato, va a ser una linda oportunidad. Uno tiene que prepararse para lo que venga y tratar de hacer las cosas lo mejor posible", admitió.
La postura de la dirigencia
Desde el plano institucional, la intención de homenajear al "Pulga" ya venía sobre la mesa. En una entrevista reciente con Deportivo 12, el presidente Mario Leito había adelantado que existían conversaciones formales para diagramar el evento.
"Estuve conversando con él. El deseo de la comisión directiva es que el 'Pulga' también se despida en nuestro estadio. Seguramente esto sea después del Mundial, entre agosto y septiembre. Vamos a seguir charlando estos días", detalló el mandatario. Con esos plazos, el dirigente dejó entrever una pista clave: el homenaje podría coincidir con el aniversario del club, el próximo 27 de septiembre. Asimismo, Leito manifestó que las puertas de la institución permanecen abiertas para que el atacante ocupe algún cargo deportivo una vez que cuelgue los botines.
Sin embargo, desde otras áreas de la CD prefirieron ponerle paños fríos a la situación. Mientras que uno de los dirigentes aseguró que Leito se encuentra gestionando el evento, otros eligieron la cautela. "Creo que son rumores, todavía no hay nada oficializado. La despedida es extraña, porque él todavía sigue jugando al fútbol; salvo que lo consideremos como una despedida de Atlético. Pero sé que hay gente allegada al club encargada de ese tema", aseguró otro vocero.