El té que ayuda relajar los vasos sanguíneos y reducir la presión arterial

El ritmo del día a día suele llevarnos a buscar un aliado en la cafeína para mantener la energía. Sin embargo, encontrar una alternativa que no solo active el cuerpo sino que también proteja la salud cardiovascular se volvió una prioridad. En ese escenario, una bebida de origen asiático emerge como la opción ideal para sustituir al café matutino, ofreciendo un doble beneficio: estimula sin generar nerviosismo y cuida el corazón.