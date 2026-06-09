¿Cobrás las Becas Progresar en junio? Buscalo así con tu CUIL en Mi Anses

Con el inicio del calendario de pagos de junio 2026, los miles de estudiantes postulados a las Becas Progresar ya disponen de mecanismos oficiales para verificar la admisión de su solicitud. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en un trabajo coordinado con la Secretaría de Educación, comenzó a actualizar de forma progresiva los padrones del ciclo lectivo actual. Esta medida agiliza el acceso a la información para toda la comunidad educativa interesada.