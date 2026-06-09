¿Cobrás las Becas Progresar en junio? Buscalo así con tu CUIL en Mi Anses

Resumen para apurados
- En junio de 2026, la Anses y la Secretaría de Educación habilitaron la consulta online para que estudiantes argentinos verifiquen si fueron admitidos en las Becas Progresar.
- La medida surge por la actualización progresiva de padrones tras el cruce de datos académicos y socioeconómicos, permitiendo el control virtual mediante CUIL o usuario.
- Esta digitalización evita traslados innecesarios a bancos y agiliza el acceso a la información de cobros, marcando un avance clave en la gestión del programa educativo.
Con el inicio del calendario de pagos de junio 2026, los miles de estudiantes postulados a las Becas Progresar ya disponen de mecanismos oficiales para verificar la admisión de su solicitud. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en un trabajo coordinado con la Secretaría de Educación, comenzó a actualizar de forma progresiva los padrones del ciclo lectivo actual. Esta medida agiliza el acceso a la información para toda la comunidad educativa interesada.
Debido a que el proceso de entrecruzamiento de datos socioeconómicos y académicos se realiza por etapas, las autoridades previsionales habilitaron canales remotos de consulta. De este modo, cada aspirante tiene la posibilidad de constatar el alta definitiva de su prestación de manera virtual. Esta modalidad digital evita traslados innecesarios y aglomeraciones en las sucursales bancarias antes del cobro.
Cómo consultar el estado de tu solicitud en la plataforma oficial de las Becas Progresar
La plataforma propia de las Becas Progresar, gestionada por la cartera educativa nacional, constituye el canal primario y más detallado para seguir la evolución del trámite. Este sistema centraliza los dictámenes de las distintas líneas de asistencia, abarcando las modalidades Obligatorio, Superior, Enfermería y Trabajo.
Además de agrupar los diferentes estados de la solicitud, la herramienta virtual permite conocer los motivos precisos en caso de una postulación rechazada. De esta manera, los aspirantes acceden a un reporte completo sobre su situación sin necesidad de intermediarios.
Para efectuar esta revisión institucional, el estudiante debe seguir estos pasos: