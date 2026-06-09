El mejor mes del año aún no llegó, según Ludovica Squirru: cuándo ocurrirá el esperado "respiro" en el horóscopo chino

Resumen para apurados
- La astróloga Ludovica Squirru pronosticó en Argentina que agosto será el mejor mes del año, ya que la energía del Mono traerá un alivio colectivo frente a las tensiones globales.
- Este período favorable surge de la alianza entre el Caballo y el Mono, que potencia la solidaridad, los proyectos comunitarios y la empatía en un año marcado por la inestabilidad.
- El mes clave servirá como un refugio afectivo y de contención ante los avances tecnológicos descontrolados y conflictos globales, permitiendo fortalecer los lazos comunitarios.
Soñar que la energía nos favorece no cuesta mucho: que los proyectos avancen, que las emociones se acomoden, que el dinero trabaje y que los planes se cumplan. Pues para muchos signos del horóscopo chino, puede que ese tiempo no haya llegado. La reconocida astróloga Ludovica Squirru advirtió que la mejor etapa mensual del año tendrá lugar más adelante y, probablemente, no sea precisamente como lo pensamos.
La experta señaló que el tiempo más auspicioso del calendario lunar no llegó. Según sus predicciones, ese momento estará marcado por una dimensión más profunda que una cuenta de banco abultada o un viaje a un destino remoto. Un período de bienestar espera de la mano de la cooperación y de la compañía de quienes amamos. La autora advirtió que este ciclo tendrá la inspiración del cariño de los seres queridos.
La llegada de agosto y el respiro del Mono
La pitonisa remarcó que falta poco más de treinta días para el momento más esperado: agosto. Para Squirru, este tiempo será de “respiro” y de iniciativas colectivas, en un año que, como advirtió, está marcado por la energía “exaltada, apasionada y que si no se ‘autodomestica’, puede arrasar con todo” del Caballo de Fuego que rige en el 2026. La llegada del octavo mes del año, marcado por el regente del Mono, será un punto de inflexión favorable. Esto se debe a la compatibilidad y complementariedad entre las energías de ambos signos.
“El Caballo y el Mono se llevan muy bien para hacer proyectos que tengan que ver con lo solidario y comunitario”, explicó a Clarín Squirru, y describió que esta dupla propicia la cooperación y el altruismo, elementos que serán vitales para enfrentar los desafíos globales.
El espíritu comunitario inspira cambios positivos
El Caballo, a pesar de ser un signo egoísta, tiene un espíritu generoso que “sale en busca de la solución de los problemas”. En agosto, bajo la regencia del Mono, esta cualidad se potencia, incentivando movimientos humanistas y causas filantrópicas. La especialista ve en este período un tiempo de “descanso, de apoyo mutuo y de proyectos compartidos”.
Y la cualidad de encontrarse con un otro también puede hacer que los signos se encuentren consigo mismos. Será un factor tanto de supervivencia en el año del Caballo de Fuego como una inspiración para “cambios positivos si se la canaliza con creatividad, empatía y coraje”, describió Squirru. La pausa comunitaria de agosto servirá para recargar energías y fortalecer estos lazos.
La importancia de la contención afectiva
El espíritu comunitario será un factor clave para sobrevivir en un ciclo donde Squirru advirtió que “las guerras se van a definir” y donde la irrupción de la tecnología descontrolada hará que la realidad parezca “de ciencia ficción, hiperrealista”. La energía positiva que irradia agosto se alinea con uno de los mensajes centrales de Ludovica Squirru para el 2026: la necesidad de buscar contención afectiva en “la familia, amigos o comunidades solidarias”. El mes del Mono potenciará precisamente esa búsqueda de soluciones colectivas.