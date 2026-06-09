El mejor mes del año aún no llegó, según Ludovica Squirru: cuándo ocurrirá el esperado "respiro" en el horóscopo chino

La llegada de agosto y el respiro del Mono

La pitonisa remarcó que falta poco más de treinta días para el momento más esperado: agosto. Para Squirru, este tiempo será de “respiro” y de iniciativas colectivas, en un año que, como advirtió, está marcado por la energía “exaltada, apasionada y que si no se ‘autodomestica’, puede arrasar con todo” del Caballo de Fuego que rige en el 2026. La llegada del octavo mes del año, marcado por el regente del Mono, será un punto de inflexión favorable. Esto se debe a la compatibilidad y complementariedad entre las energías de ambos signos.