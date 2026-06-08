Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 9 de junio

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional pronostica un martes 9 de junio fresco y con neblina matutina en Tucumán, debido a un sistema de alta humedad y baja probabilidad de lluvias.
- La jornada registrará ráfagas de viento norte, lloviznas aisladas por la mañana y una humedad del 89%, con una visibilidad reducida temporalmente a unos seis kilómetros.
- Se prevé que las condiciones frescas y estables continúen los próximos días en la provincia, manteniendo marcas térmicas mínimas de 11°C y máximas que no superarán los 19°C.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes 9 de junio una jornada fresca y con presencia de neblina matutina en Tucumán.
La temperatura mínima será de 12°C y la máxima alcanzará los 17°C, en un contexto de elevada humedad y escasas probabilidades de precipitaciones durante gran parte del día.
El pronóstico del clima
De acuerdo con el pronóstico oficial, la madrugada comenzará con neblina y una temperatura cercana a los 13°C. Durante la mañana se esperan lloviznas aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%, mientras que los vientos soplarán desde el norte con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Hacia la tarde, el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura llegará a los 17°C, mientras que por la noche volverían las condiciones de neblina con registros cercanos a los 15°C.
El organismo nacional también informó que la humedad ronda el 89% y la visibilidad se ubica en unos 6 kilómetros. Para los próximos días se prevén condiciones similares, con temperaturas mínimas entre 11°C y 14°C y máximas que oscilarán entre 17°C y 19°C, manteniendo el ambiente fresco y estable en gran parte de la provincia.