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Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 9 de junio

Conocé el detallado pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

PRONÓSTICO DEL CLIMA. Cómo estará el tiempo este martes 9 de junio.
PRONÓSTICO DEL CLIMA. Cómo estará el tiempo este martes 9 de junio. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional pronostica un martes 9 de junio fresco y con neblina matutina en Tucumán, debido a un sistema de alta humedad y baja probabilidad de lluvias.
  • La jornada registrará ráfagas de viento norte, lloviznas aisladas por la mañana y una humedad del 89%, con una visibilidad reducida temporalmente a unos seis kilómetros.
  • Se prevé que las condiciones frescas y estables continúen los próximos días en la provincia, manteniendo marcas térmicas mínimas de 11°C y máximas que no superarán los 19°C.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa  para este martes 9 de junio una jornada fresca y con presencia de neblina matutina en Tucumán.

La temperatura mínima será de 12°C y la máxima alcanzará los 17°C, en un contexto de elevada humedad y escasas probabilidades de precipitaciones durante gran parte del día.

El pronóstico del clima

De acuerdo con el pronóstico oficial, la madrugada comenzará con neblina y una temperatura cercana a los 13°C. Durante la mañana se esperan lloviznas aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%, mientras que los vientos soplarán desde el norte con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Hacia la tarde, el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura llegará a los 17°C, mientras que por la noche volverían las condiciones de neblina con registros cercanos a los 15°C.

El organismo nacional también informó que la humedad ronda el 89% y la visibilidad se ubica en unos 6 kilómetros. Para los próximos días se prevén condiciones similares, con temperaturas mínimas entre 11°C y 14°C y máximas que oscilarán entre 17°C y 19°C, manteniendo el ambiente fresco y estable en gran parte de la provincia.

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