Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 9 de junio

El pronóstico del clima

De acuerdo con el pronóstico oficial, la madrugada comenzará con neblina y una temperatura cercana a los 13°C. Durante la mañana se esperan lloviznas aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%, mientras que los vientos soplarán desde el norte con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Hacia la tarde, el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura llegará a los 17°C, mientras que por la noche volverían las condiciones de neblina con registros cercanos a los 15°C.