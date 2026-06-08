La descomunal cifra que convertirá a Elon Musk en el primer "trillonario" del mundo

El despegue financiero de un imperio tecnológico

El dueño de Tesla, SpaceX, X, xAI, Neuralink y The Boring Company, ya contaba con U$S 273 mil millones (lo que en Estados Unidos y el mundo anglosajón equivale a un billón), cifra que lo consagró en el 2025 como el magnate más acaudalado por sus acciones y opciones por monto de su cargo como CEO de Tesla. Pero si su salida a bolsa de SpaceX, su empresa de cohetes e inteligencia artificial se concreta la semana que viene, su fortuna podría ascender pronto a U$S 841.000 millones adicionales. (Poseería casi la mitad de las acciones de SpaceX, cuyo valor total tras la salida a bolsa se estima en U$S 1,77 “trillones” o billones en español). En total, Musk acumularía U$S 1,11 “trillones” de dólares (billones en nuestra escala) solo con sus dos empresas cotizadas.