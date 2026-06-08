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La descomunal cifra que convertirá a Elon Musk en el primer "trillonario" del mundo

El magnate y dueño de las principales empresas más ricas del mundo está por completar una cifra jamás alcanzada por la fortuna humana.

Si la salida a bolsa de SpaceX se desarrolla según lo previsto la próxima semana, Elon Musk se convertiría en trilonario.
Si la salida a bolsa de SpaceX se desarrolla según lo previsto la próxima semana, Elon Musk se convertiría en "trilonario". (Jonathan Newton/The Washington Post/Getty Images)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Elon Musk se convertirá la próxima semana en el primer "trillonario" del mundo si la salida a bolsa de SpaceX eleva su fortuna a un millón de millones de dólares.
  • El magnate, que posee Tesla y SpaceX, sumará a su patrimonio actual de 273.000 millones de dólares unos 841.000 millones adicionales gracias al valor estimado de sus acciones.
  • Este hito supera la economía de la mayoría de los países y reaviva el debate global sobre la extrema desigualdad y la creciente concentración de la riqueza en pocas manos.
Resumen generado con IA

Incluso si gastaras un millón de dólares por día, te faltarían unos 2740 años para gastar un millón de millones, parte de lo que es ahora el patrimonio del hombre más rico del planeta, Elon Musk. Pero la riqueza humana llegó a un punto sin precedentes. El dueño de las empresas más ricas del orbe se convertirá pronto en el primer “trillonario” del mundo.

Elon Musk está a punto de lograr entre su patrimonio neto lo que ningún ciudadano común logró jamás, convertirse en el primer humano cuya fortuna supere el “trillón” de dólares (un billón en español), lo que en el idioma inglés implica una cifra de 12 ceros.

El despegue financiero de un imperio tecnológico

El dueño de Tesla, SpaceX, X, xAI, Neuralink y The Boring Company, ya contaba con U$S 273 mil millones (lo que en Estados Unidos y el mundo anglosajón equivale a un billón), cifra que lo consagró en el 2025 como el magnate más acaudalado por sus acciones y opciones por monto de su cargo como CEO de Tesla. Pero si su salida a bolsa de SpaceX, su empresa de cohetes e inteligencia artificial se concreta la semana que viene, su fortuna podría ascender pronto a U$S 841.000 millones adicionales. (Poseería casi la mitad de las acciones de SpaceX, cuyo valor total tras la salida a bolsa se estima en U$S 1,77 “trillones” o billones en español). En total, Musk acumularía U$S 1,11 “trillones” de dólares (billones en nuestra escala) solo con sus dos empresas cotizadas.

Sin embargo, la fortuna de Musk es solo en papel, no una pila de dinero en efectivo en algún banco. Todo depende de cómo los inversores sigan valorando sus empresas, Tesla y SpaceX, en el futuro.

Una fortuna inalcanzable para el resto del planeta

Un “trillón” de dólares son un millón de millones de la divisa estadounidense. Se trata de una cifra que sería impossible gastar de forma razonable en una sola vida. Incluso si uno gastara un millón de dólares cada hora, todos los días, aún tardaría más de un siglo en gastar un capital tan inmenso.

Un informe de CNN puso en contexto este número, algo inconcebible para muchos humanos. Elon Musk logró superar las economías de la mayor mayoría de países del mundo ya que, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), solo 20 naciones tienen economías superiores a 1,1 billones de dólares. Asimismo, supera a toda la totalidad comprada en un país como Estados Unidos, donde el precio promedio de cada vehículo es de U$S 48.402, por lo que el desembolso total por la compra de 16,3 millones de autos nuevos (cifra que ocurrió en el pasado 2025), solo alcanza un monto acumulado de 789 mil millones de dólares.

La brecha global y la paradoja de la desigualdad

El nuevo récord alcanzado por Musk pone de relieve cuestiones críticas como la desigualdad y un mundo cada vez más polarizado. El informe global sobre desigualdad de Oxfam de 2025 reveló que la riqueza mundial de los multimillonarios alcanzó los 18,3 billones de dólares, y que por primera vez el número de multimillonarios superó los 3.000. El aumento anual de la riqueza de los multimillonarios —2,5 billones de dólares— fue casi equivalente a la riqueza total de la mitad más pobre de la humanidad en conjunto, es decir, 4.100 millones de personas.

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