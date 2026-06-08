Culminó la formación de líderes de Libres del Sur: respaldaron a Jaldo y buscan enfrentar a Milei

Resumen para apurados
- Libres del Sur finalizó su escuela de líderes en la UTN de Tucumán para respaldar al gobernador Jaldo y proponer una gran interna opositora contra Javier Milei hacia 2027.
- El encuentro, impulsado por el ministro Federico Masso, reunió a referentes peronistas y socialistas enfocados en defender la gestión local y formar nuevos cuadros políticos.
- La estrategia busca consolidar una gran PASO opositora para 2027 que agrupe a trabajadores y clases medias, presentándose como alternativa nacional al modelo libertario.
El cierre de la “Escuela de Formación de Líderes” de Libres del Sur dejó un mensaje político claro: el respaldo al gobernador Osvaldo Jaldo, la convocatoria a fortalecer la unidad del campo popular y la apuesta a una gran interna opositora para enfrentar al presidente Javier Milei en 2027.
El encuentro se realizó en el Aula Magna de la Universidad Tecnológica Nacional y reunió a referentes de distintos espacios sociales y políticos alineados con el oficialismo provincial. La presencia de dirigentes del peronismo, el socialismo y organizaciones territoriales mostró una estrategia de ampliación política impulsada por el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso.
Durante el acto, los dirigentes coincidieron en defender la gestión de Jaldo y en la necesidad de construir una alternativa política amplia. En ese marco, plantearon la importancia de organizar una gran PASO entre sectores opositores al modelo libertario para llegar fortalecidos a las elecciones presidenciales de 2027.
Masso remarcó que el desafío es sostener un “Estado presente” y consolidar un espacio político con capacidad de representar a trabajadores, jubilados, clases medias y economías regionales. Además, vinculó la formación política con la construcción de nuevos cuadros dirigentes para el futuro electoral.