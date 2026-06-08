Política

Culminó la formación de líderes de Libres del Sur: respaldaron a Jaldo y buscan enfrentar a Milei

Los dirigentes apuestan a una gran interna opositora al oficialismo nacional para las elecciones del 2027.

SEDE. El encuentro se realizó en el Aula Magna de la Universidad Tecnológica Nacional.
SEDE. El encuentro se realizó en el Aula Magna de la Universidad Tecnológica Nacional. PRENSA LIBRES DEL SUR TUCUMÁN
Hace 36 Min

Resumen para apurados

  • Libres del Sur finalizó su escuela de líderes en la UTN de Tucumán para respaldar al gobernador Jaldo y proponer una gran interna opositora contra Javier Milei hacia 2027.
  • El encuentro, impulsado por el ministro Federico Masso, reunió a referentes peronistas y socialistas enfocados en defender la gestión local y formar nuevos cuadros políticos.
  • La estrategia busca consolidar una gran PASO opositora para 2027 que agrupe a trabajadores y clases medias, presentándose como alternativa nacional al modelo libertario.
Resumen generado con IA

El cierre de la “Escuela de Formación de Líderes” de Libres del Sur dejó un mensaje político claro: el respaldo al gobernador Osvaldo Jaldo, la convocatoria a fortalecer la unidad del campo popular y la apuesta a una gran interna opositora para enfrentar al presidente Javier Milei en 2027.

El encuentro se realizó en el Aula Magna de la Universidad Tecnológica Nacional y reunió a referentes de distintos espacios sociales y políticos alineados con el oficialismo provincial. La presencia de dirigentes del peronismo, el socialismo y organizaciones territoriales mostró una estrategia de ampliación política impulsada por el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso.

Durante el acto, los dirigentes coincidieron en defender la gestión de Jaldo y en la necesidad de construir una alternativa política amplia. En ese marco, plantearon la importancia de organizar una gran PASO entre sectores opositores al modelo libertario para llegar fortalecidos a las elecciones presidenciales de 2027.

Masso remarcó que el desafío es sostener un “Estado presente” y consolidar un espacio político con capacidad de representar a trabajadores, jubilados, clases medias y economías regionales. Además, vinculó la formación política con la construcción de nuevos cuadros dirigentes para el futuro electoral.

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