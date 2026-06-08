VIE incorpora el primer espejo inteligente de piel y cuero cabelludo de la región

La industria de la belleza atraviesa una transformación global donde la tecnología, la inteligencia artificial y la personalización comienzan a redefinir la experiencia del cuidado personal. En ese camino, VIE, el espacio tucumano especializado en cuidado capilar premium y nuevas experiencias beauty, apuesta una vez más a la innovación incorporando el primer espejo inteligente de escaneo de piel y cuero cabelludo de la región.
Detrás del proyecto se encuentra Mariana Flores, empresaria tucumana que desde hace años impulsa una visión clara: acercar tendencias internacionales, tecnología aplicada y experiencias premium al mercado local.
Con una estrategia enfocada en innovación y formación constante, Mariana viene explorando mercados referentes de la industria beauty, poniendo especial atención en Corea del Sur, país pionero y líder mundial en skincare, innovación aplicada al cuidado personal, inteligencia artificial y nuevas experiencias de belleza.
Durante los últimos años, Corea del Sur se consolidó como uno de los principales polos mundiales de desarrollo tecnológico aplicado al universo beauty, impulsando herramientas cada vez más precisas, personalizadas y orientadas a la prevención y al acompañamiento inteligente del cuidado de la piel y el cabello.
“Hoy la belleza ya no pasa solamente por un servicio o un producto. Pasa por entender qué necesita realmente cada persona y construir experiencias cada vez más personalizadas”, explica Mariana.
La nueva incorporación tecnológica permitirá realizar escaneos inteligentes y análisis avanzados de piel, cuero cabelludo y fibra capilar mediante tecnología asistida por inteligencia artificial, acompañando recomendaciones más precisas y personalizadas e integrando innovación, tecnología y experiencia del cliente en un mismo espacio.
A partir de la información obtenida, la herramienta permitirá acompañar la construcción de planes de cuidado personalizados a corto, mediano y largo plazo, incluyendo propuestas trimestrales, semestrales y anuales, que en conjunto con la evaluación profesional permitirán construir estrategias específicas adaptadas a las necesidades de cada cliente.
Además, el sistema permitirá generar una base de datos personalizada y realizar seguimiento específico de cada persona, registrando evolución, cambios y resultados a lo largo del tiempo, incorporando una mirada mucho más personalizada sobre el cuidado personal.
La tecnología también incorpora escaneo avanzado de fibra capilar, una herramienta pensada para aportar mayor información al momento de realizar servicios técnicos como coloraciones o decoloraciones, permitiendo evaluar el estado del cabello y acompañar decisiones más personalizadas junto al profesional.
“La idea no es solamente incorporar tecnología. Es usarla para entender mejor las necesidades reales de cada persona y acompañar procesos de cuidado cada vez más personalizados”, sostiene Mariana.
La propuesta busca transformar la manera tradicional de abordar el cuidado personal, combinando tecnología, conocimiento y experiencia dentro de una propuesta integral.
Además del desarrollo vinculado a innovación aplicada al universo beauty, VIE viene consolidando una propuesta que integra cuidado capilar premium, cosmética coreana y experiencias de bienestar cada vez más personalizadas.
“Nos interesa que las personas puedan entender mejor las necesidades reales de su piel y de su cabello. La idea no es vender más productos; es acompañar mejor, recomendar mejor y construir experiencias con valor”, explica.
La inteligencia artificial ya está transformando industrias en todo el mundo. La belleza también forma parte de ese cambio. Y cada vez más, la tecnología comienza a convertirse en una herramienta para acompañar decisiones más conscientes, experiencias más precisas y una nueva forma de vivir el cuidado personal.
Actualmente, la empresa trabaja además en nuevos proyectos vinculados a innovación, expansión y desarrollo de nuevas experiencias beauty, con una visión clara: acercar estándares internacionales al mercado local y continuar impulsando innovación desde Tucumán hacia la región.
“Siempre soñé con construir algo distinto. Creo profundamente que desde Tucumán también podemos innovar, generar experiencias de nivel internacional y apostar fuerte al crecimiento”, concluye Mariana.
Con una visión que combina innovación, tecnología y búsqueda permanente de tendencias globales, VIE continúa consolidando una propuesta que busca transformar la manera en que las personas viven el cuidado personal.