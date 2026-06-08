VIE incorpora el primer espejo inteligente de piel y cuero cabelludo de la región

La industria de la belleza atraviesa una transformación global donde la tecnología, la inteligencia artificial y la personalización comienzan a redefinir la experiencia del cuidado personal. En ese camino, VIE, el espacio tucumano especializado en cuidado capilar premium y nuevas experiencias beauty, apuesta una vez más a la innovación incorporando el primer espejo inteligente de escaneo de piel y cuero cabelludo de la región.