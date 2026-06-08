Estrategias para el consumo masivo: el auge de los pequeños comercios y autoservicios

“El canal indirecto dejó de ser solamente un espacio de distribución: hoy es una fuente estratégica de crecimiento, información y ejecución comercial. Las compañías que logran entender qué sucede en estos puntos de venta tienen una ventaja competitiva muy importante”, señaló Rodolfo Aguilar Landín, director para Latinoamérica Sales & Trade Hub de NIQ. De acuerdo con el estudio regional de NIQ, uno de los principales desafíos para fabricantes y distribuidores es la falta de visibilidad sobre lo que ocurre a lo largo de toda la cadena comercial. La fragmentación de datos, los distintos sistemas de información y la dificultad para coordinar estrategias comerciales generan ineficiencias en surtido, inventario, precios y cobertura territorial. En este contexto, el uso de datos confiables y actualizados se vuelve determinante para mejorar la toma de decisiones. El estudio destaca que las empresas que logran integrar información granular y accionable pueden optimizar rutas comerciales, detectar oportunidades de expansión y mejorar el desempeño de sus distribuidores. El informe también destaca que el crecimiento del comercio tradicional no solo impacta en categorías de consumo masivo, sino también en industrias como tecnología, telecomunicaciones, pinturas y bebidas, donde los pequeños comercios y distribuidores cumplen un rol central en la llegada al consumidor final. “La velocidad de reacción y la capacidad de anticiparse a los cambios son hoy factores decisivos para ganar participación en el mercado”, concluyó Aguilar Landín.