Con un solo aprobado, mirá el 1x1 de San Martín tras el empate con Quilmes

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán empató sin goles ante Quilmes en La Ciudadela en un partido donde el local mostró un bajo rendimiento y problemas para generar juego.
- El equipo dirigido por Andrés Yllana repitió falencias ofensivas y abusó de los pelotazos largos. En el rendimiento individual, solo el defensor Nicolás Ferreyra fue aprobado.
- La falta de juego colectivo enciende alarmas en San Martín de Tucumán, que deberá corregir su funcionamiento táctico y elevar los niveles individuales de cara al torneo.
San Martín volvió a quedar en deuda y no pasó del empate sin goles frente a Quilmes en La Ciudadela. El equipo de Andrés Yllana mostró algunos cambios respecto de sus últimas presentaciones, pero continuó con dificultades para generar juego, abusó de los pelotazos largos y careció de claridad en los metros finales. Más allá del gol anulado a Elías López y de algunas situaciones aisladas, el “Santo” no logró imponer condiciones frente a un rival que llegó a Tucumán comprometido en mitad de tabla.
Nahuel Manganelli (5)
Comenzó algo inseguro, incluso con un error al tomar la pelota fuera del área, pero se fue afirmando con el correr de los minutos. En el segundo tiempo respondió con una atajada clave ante Agustín Lavezzi.
Elías López (3)
Tuvo dificultades en la marca y aportó poco en ataque. Su acción más destacada fue la definición en el gol que luego fue anulado por posición adelantada.
Ezequiel Parnisari (5)
Mostró actitud y firmeza en los duelos individuales. Sobre el final tuvo una oportunidad muy clara de cabeza, aunque no logró convertir.
Nicolás Ferreyra (6)
Volvió a ser uno de los puntos más altos del equipo. Seguro en los cruces, sólido por arriba y siempre intentando ordenar a sus compañeros.
Guillermo Rodríguez (5)
Cumplió defensivamente pese a que Quilmes atacó con frecuencia por su sector. No tuvo demasiadas complicaciones en los mano a mano.
Nahuel Gallardo (3)
Sufrió mucho en defensa y llegó tarde en varias coberturas. Tampoco logró aportar claridad cuando tuvo la pelota.
Jorge Juárez (4)
Nunca terminó de encontrar su lugar en la cancha. Perdió balones importantes y no logró influir en la generación de juego.
Laureano Rodríguez (4)
Alternó buenas y malas. Intentó sostener el mediocampo, pero cometió pérdidas que generaron riesgos para su equipo.
Nicolás Castro (4)
Arrancó participativo, aunque se fue apagando con el paso de los minutos. Debió retroceder demasiado para entrar en contacto con la pelota.
Luca Arfaras (5)
Fue de los más activos en el primer tiempo y generó las aproximaciones más peligrosas. En el complemento perdió protagonismo y salió con molestias.
Diego Diellos (4)
Tuvo poca participación porque casi nunca recibió la pelota en condiciones favorables. Le costó imponerse en ataque.
Santiago Briñone (-)
Ingresó en el segundo tiempo, pero no logró aportar soluciones ni modificar el desarrollo del partido.
Gonzalo Rodríguez (-)
Entró con energía y generó dos ocasiones muy claras. En la última jugada estuvo cerca de darle la victoria al equipo.
Lucas Diarte (-)
Intentó aportar profundidad por la banda, aunque sus envíos al área no generaron demasiado peligro.
Benjamín Borasi (-)
Participó pocos minutos y tuvo escasa incidencia en el juego.
Tiago Peñalba (-)
Ingresó sobre el final en reemplazo de Guillermo Rodríguez y prácticamente no tuvo intervención.