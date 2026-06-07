Con un solo aprobado, mirá el 1x1 de San Martín tras el empate con Quilmes

San Martín volvió a quedar en deuda y no pasó del empate sin goles frente a Quilmes en La Ciudadela. El equipo de Andrés Yllana mostró algunos cambios respecto de sus últimas presentaciones, pero continuó con dificultades para generar juego, abusó de los pelotazos largos y careció de claridad en los metros finales. Más allá del gol anulado a Elías López y de algunas situaciones aisladas, el “Santo” no logró imponer condiciones frente a un rival que llegó a Tucumán comprometido en mitad de tabla.