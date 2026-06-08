La falta de ambulancias en partidos de la Liga

Cada fin de semana, cientos de jugadores saltan a las canchas de la Liga Tucumana de fútbol bajo una condición inquietante: que no ocurra nada grave. Es la conclusión que surge de escuchar a dirigentes, árbitros y protagonistas del fútbol nuestro de cada fin de semana. Todos coinciden en algo. Ante una lesión complicada, la respuesta suele depender más de la improvisación que de un protocolo. Una moto, una camioneta particular, el llamado urgente al 107, los bomberos voluntarios o algún vecino con conocimientos de primeros auxilios terminan ocupando el lugar que debería tener un sistema de asistencia sanitaria organizado. Pero lo más preocupante de todo es que nadie parece sorprenderse porque a esta altura ya está naturalizado que así sea.