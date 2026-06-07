El plan de Yllana, un reflejo de la situación: San Martín jugó a no perder cuando necesitaba ganar

En el fútbol hay empates que suman un punto y otros que dejan más dudas que certezas; y el de San Martín y Quilmes pertenece al segundo grupo. Porque más allá del resultado, lo preocupante fue la sensación que dejó el equipo dirigido por Andrés Yllana: sin identidad, sin confianza y, sobre todo, sin un plan claro para salir del pozo en el que se encuentra.