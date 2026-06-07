San Martín no pudo como local frente a Quilmes y se aleja de la punta

Final del partido
Gonzalo Rodríguez se perdió un gol increíble en la última jugada del partido.
San Martín 0 - Quilmes 0
50' ST: la más clara para el "Santo"
Ezequiel Parnisari cabeceó en el área chica pero la pelota se fue alta.
47' ST: cambio en San Martín
Ingresa Tiago Peñalba, sale Guillermo Rodríguez.
San Martín 0 - Quilmes 0
34' ST: cambio en San Martín
Ingresa Benjamín Borasi, se retira Luca Arfaras.
28' ST: cambios en San Martín
Ingresan Lucas Diarte, Santiago Briñone y Gonzalo Rodríguez. Se retiran Nahuel Gallardo, Elías López y Nicolás Castro.
26' ST: cambio en Quilmes
Ingresa Alexis Domínguez, se retira Aarón Spetale.
22' ST: amonestado en San Martín
Nicolás Ferreyra vio la amarilla, llegó a la quinta y se perderá el próximo partido.
4' ST: amarilla para Quilmes
Juan Yangali es el segundo amonestado en la visita.
Comenzó el segundo tiempo
Ninguno de los equipos realizó variantes.
San Martín 0 - Quilmes 0
49' PT: terminó la primera mitad
San Martín 0 - Quilmes 0
39' PT: amonestado en Quilmes
Thomas Ortega vio la amarilla por demorar.
33' PT: gol anulado a San Martín
En una jugada confusa, Elías López convertía pero el árbitro cobró posición adelantada.
30' PT:
San Martín no logra imponerse en el juego ante un equipo que llegó a Tucumán en puestos de descenso.
21' PT:
Arfaras tuvo el gol en sus pies, apareció solo por el segundo palo pero definió mal.
18' PT: amarilla en San Martín
Elías López llegó fuerte y fue bien amonestado.
13' Increíble error de Manganelli
No se entendieron con Ferreyra y el arquero agarró la pelota fuera del área. Se salvó de la tarjeta pero Quilmes tiene un tiro libre peligroso.
Comenzó el partido
San Martín 0 - Quilmes 0
Respetuoso minuto de silencio
La Ciudadela mostró sus condolencias para el "Indio" Solari y José Sanfilippo.
Así forma San Martín
El posible "11" de San Martín
Nahuel Manganelli; Guillermo Rodríguez, Nicolás Ferreyra y Ezequiel Parnisari; Elías López, Jorge Juárez, Laureano Rodríguez, Nicolás Castro y Nahuel Gallardo; Luca Arfaras y Diego Diellos.
Todo listo en La Ciudadela
El orgullo de Ciudadela pic.twitter.com/7oA1znI9bX— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) June 7, 2026
El "Cervecero" realiza el reconocimiento del campo de juego
June 7, 2026
Los convocados del "Cervecero"
June 6, 2026
Los convocados por San Martín
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) June 6, 2026
Jugadores convocados
Estos son los elegidos por el DT, Andrés Yllana, para la fecha 17 del torneo.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/qm20L3viei
Lo que tenés que saber
San Martín necesita volver al triunfo, ya que la derrota con Midland lo sumergió en una crisis futbolística, que podría terminar con la salida del técnico. En tanto que el "Cervecero" viene de vencer a Atlético de Rafaela por 2 a 0.