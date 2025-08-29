Pelli cuestionó la detención de la militante de La Libertad Avanza en Graneros: “Hubo abuso policial”

En una charla con LA GACETA, consideró que se trató de un hecho de “abuso policial” y lo definió como un accionar propio de “una policía de régimen más que al servicio de la gente”. Aseguró que la detenida fue tratada “como una delincuente” y que incluso hubo otras mujeres arrestadas en ese mismo contexto, algunas de ellas con niños pequeños.