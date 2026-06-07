El duro descargo de Oriana Sabatini tras las críticas por definir su embarazo como “traumático”

La actriz y cantante Oriana Sabatini respondió con firmeza a las críticas que recibió en redes sociales luego de haber calificado su embarazo como una experiencia “traumática”. La polémica se desató tras una entrevista en un stream de Martín Cirio, donde habló de las dificultades físicas que atravesó durante la gestación de su hija Gia, fruto de su relación con Paulo Dybala.