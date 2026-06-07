El duro descargo de Oriana Sabatini tras las críticas por definir su embarazo como “traumático”
Todo comenzó cuando un usuario de X cuestionó sus declaraciones y sugirió que su visión negativa del embarazo estaba relacionada con cambios físicos o con una supuesta presión de Dybala para convertirse en madre.
La actriz y cantante Oriana Sabatini respondió con firmeza a las críticas que recibió en redes sociales luego de haber calificado su embarazo como una experiencia “traumática”. La polémica se desató tras una entrevista en un stream de Martín Cirio, donde habló de las dificultades físicas que atravesó durante la gestación de su hija Gia, fruto de su relación con Paulo Dybala.
Todo comenzó cuando un usuario de X cuestionó sus declaraciones y sugirió que su visión negativa del embarazo estaba relacionada con cambios físicos o con una supuesta presión de Dybala para convertirse en madre. Lejos de ignorar el comentario, Sabatini decidió responder públicamente y explicó en detalle las complicaciones que sufrió durante esos meses.
“No podía caminar ni descansar”
En su descargo, la actriz aclaró que su experiencia estuvo marcada por fuertes dolores musculares y óseos que limitaron su movilidad durante varios meses. Según relató, tareas cotidianas como sentarse, levantarse, agacharse o incluso descansar en la cama se volvieron extremadamente difíciles.
Además, recordó los constantes malestares físicos que enfrentó durante el embarazo y lamentó que muchas de estas situaciones no sean visibilizadas. “Hablo de encontrarte con cosas que no sabías que te podían pasar porque nadie las habla”, expresó, remarcando que no todas las mujeres viven la gestación de la misma manera.
Oriana Sabatini defendió su derecho a contar una experiencia real
La artista sostuvo que no está dispuesta a romantizar la maternidad ni el embarazo para ajustarse a expectativas ajenas. En ese sentido, explicó que compartir una experiencia difícil puede ayudar a otras mujeres que atraviesan situaciones similares y que muchas veces se sienten culpables por no vivir un embarazo idealizado.
“No voy a salir a decir algo que no me pasó para que las mujeres que no tienen un embarazo perfecto se sigan sintiendo culpables”, afirmó. También destacó que el amor por su hija y la felicidad que le genera su familia no contradicen las dificultades que experimentó durante la gestación.
“La maternidad es lo más hardcore que puede hacer un ser humano"
En otro tramo de su respuesta, Sabatini definió la maternidad como una de las experiencias más exigentes que puede atravesar una persona. Según explicó, el embarazo implica transformaciones físicas y emocionales profundas que no siempre son comprendidas por quienes no las viven en primera persona.
“La transformación que una mujer atraviesa para volverse madre es inconmensurable”, escribió, al tiempo que cuestionó la tendencia a minimizar el sufrimiento de otras personas cuando no encaja en determinados estereotipos.
Paulo Dybala compartió imágenes familiares junto a Oriana y Gia
Mientras la polémica seguía creciendo en redes sociales, Dybala publicó una serie de fotografías familiares en sus redes. En las imágenes se puede ver a Oriana junto a la pequeña Gia durante un viaje, además de varios momentos cotidianos del futbolista con su hija en brazos.
La publicación superó rápidamente el millón de “Me gusta” y recibió miles de comentarios de seguidores y familiares. Entre ellos se destacó el mensaje de Catherine Fulop, madre de Oriana, quien resumió su emoción con una sola palabra: “Amo”.