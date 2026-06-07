Dos muertos y un herido con lesiones graves tras una persecución en Colalao del Valle

Dos personas murieron y una resultó gravemente herida este sábado tras un violento choque ocurrido sobre la ruta nacional 40, en jurisdicción de Colalao del Valle, durante una persecución protagonizada por personal de Gendarmería Nacional. Luego del hecho, las autoridades secuestraron 457 kilogramos de hojas de coca que eran transportados en la camioneta que intentó evadir un control.
La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física del Centro Judicial Monteros, conducida por Gerardo Salas.
Según las primeras actuaciones, el hecho se produjo entre las 15 y las 15.30 de ayer, cuando una camioneta Ford Ranger ocupada por Julio Agustín Sosa, domiciliado en Rawson (San Juan), y Jennifer Fernanda Mamaní, con domicilio en Maipú (Mendoza), atravesó una zona de controles policiales y de Gendarmería ubicada en el límite entre Tucumán y Salta.
De acuerdo con la pesquisa, el vehículo no acató las señales de detención y continuó circulando a gran velocidad. Personal de Gendarmería inició entonces un seguimiento que se extendió durante pocos minutos hasta el centro de Colalao del Valle.
Las actuaciones indicaron que los ocupantes de la camioneta intentaron ocultarse en un predio donde antiguamente funcionaba una estación de servicio y actualmente opera un bar. Al advertir la presencia de los efectivos, realizaron una maniobra de giro en “U” para retomar la ruta nacional 40.
En ese momento se produjo la colisión con una camioneta Chevrolet S10 que circulaba en sentido norte-sur desde Cafayate hacia Santa María. En el vehículo viajaban cinco hombres oriundos de la localidad salteña, quienes se dirigían a disputar un partido de fútbol.
Como consecuencia del impacto, la Chevrolet S10 volcó y quedó con las ruedas hacia arriba. En el lugar fallecieron Chauqui Vidal y Jesús Horacio Cancino, mientras que Anacleto Suárez sufrió heridas de gravedad y fue trasladado al hospital de Cafayate. Los ocupantes de la Ford Ranger fueron derivados al hospital de Tafí del Valle bajo custodia policial y, una vez dados de alta, la Fiscalía dispuso su aprehensión.
Por disposición del Ministerio Fiscal, la escena fue preservada para la realización de pericias accidentológicas, tareas del médico forense, extracción de muestras biológicas y otras medidas investigativas. Tras finalizar esos procedimientos, se autorizó la inspección interna de la Ford Ranger.
Durante la requisa, los investigadores hallaron 24 bultos que contenían un total de 457 kilogramos de hojas de coca, además de una máquina contadora de dinero. Todo el material fue puesto a disposición del Juzgado Federal 1 y quedó bajo custodia de Gendarmería Nacional.
En el marco de la causa por el siniestro vial, la Fiscalía dispuso además el secuestro de los teléfonos celulares de los ocupantes de la Ford Ranger. En el lugar intervino el auxiliar de fiscal Hugo Campos.
Las tareas investigativas se extendieron durante unas 12 horas y estuvieron a cargo del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que trabajó a través de sus áreas de Criminalística, Investigación Criminal, Médico Forense y Química Legal, según el reporte del Ministerio Público Fiscal (MPF).