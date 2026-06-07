Dos muertos y un herido con lesiones graves tras una persecución en Colalao del Valle

Como consecuencia del impacto, la Chevrolet S10 volcó y quedó con las ruedas hacia arriba. En el lugar fallecieron Chauqui Vidal y Jesús Horacio Cancino, mientras que Anacleto Suárez sufrió heridas de gravedad y fue trasladado al hospital de Cafayate. Los ocupantes de la Ford Ranger fueron derivados al hospital de Tafí del Valle bajo custodia policial y, una vez dados de alta, la Fiscalía dispuso su aprehensión.