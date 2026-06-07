Cuando habrá bases en la Luna

Hace pocos días la NASA presentó su proyecto para la construcción de esas bases, llamado Moon Base. Las condiciones en la Luna son muy hostiles tanto para el ser humano como para las máquinas que vayan a trabajar allí. La temperatura varía entre -130°C y 120°C entre el día y la noche y no hay protección contra la radiación porque no hay atmósfera. Lo que habrá que evaluar también es cómo funcionan los equipos en condiciones de baja gravedad y con un campo magnético diferente al de la Tierra. Hay que estudiar la superficie para ver los mejores lugares para construir los edificios y cómo se proveerá energía a las zonas de viviendas y de trabajo. La energía será solar y nuclear.