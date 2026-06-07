Cuando habrá bases en la Luna

En abril volvieron a la Tierra los astronautas que participaron del vuelo de Artemis II. Todavía se están realizando los peritajes al módulo que los trajo de vuelta, siguen las evaluaciones fisiológicas y sicológicas a los astronautas y ya se anuncian las próximas misiones.
En 2026 está prevista la misión Artemis III en la que los astronautas harán pruebas necesarias para futuros alunizajes, pero lo harán en órbita terrestre, no irán a la Luna.
La NASA planea alunizar con astronautas en 2027 y China en 2030. En estos viajes los astronautas estarán poco tiempo en la Luna. En el futuro se planea que se queden por periodos largos, para lo que será necesaria la construcción de bases.
Hace pocos días la NASA presentó su proyecto para la construcción de esas bases, llamado Moon Base. Las condiciones en la Luna son muy hostiles tanto para el ser humano como para las máquinas que vayan a trabajar allí. La temperatura varía entre -130°C y 120°C entre el día y la noche y no hay protección contra la radiación porque no hay atmósfera. Lo que habrá que evaluar también es cómo funcionan los equipos en condiciones de baja gravedad y con un campo magnético diferente al de la Tierra. Hay que estudiar la superficie para ver los mejores lugares para construir los edificios y cómo se proveerá energía a las zonas de viviendas y de trabajo. La energía será solar y nuclear.
De este proyecto participarán empresas privadas que serán las encargadas de construir las naves, robers, drones, etc. Ya hay contratos asignados y todavía hay posibilidades de que otras empresas puedan participar.
El proyecto tendrá 3 fases:
Fase 1 se desarrollará entre 2026 y 2029. Serán misiones robóticas para transportar carga, estudiar el terreno y probar tecnología. Entre otras cosas, los drones tendrán que hacer un mapeo de la superficie con precisión de centímetros.
En la Fase 2, a desarrollarse entre 2029 y 2032, se comenzará a construir la infraestructura y sistemas de soporte para permitir la permanencia del hombre en la Luna. En esta etapa participarán astronautas.
En la Fase 3, que comenzará en 2032, habrá astronautas permanentemente en la Luna, pero serán equipos que rotarán.
Se harán más de 25 lanzamientos en cada fase y se trasladarán varias toneladas de equipamiento. No todos alunizarán, algunos pondrán satélites de comunicaciones y de observación en órbita lunar.
La base se instalaría en el polo sur lunar porque es la zona en la que hay mejores condiciones para aprovechar la luz solar. El lugar deberá ser consensuado con otros países que también tienen proyectos para instalar bases en la Luna. No se descarta que haya colaboración de otros países.
Estos proyectos deberán respetar el Tratado del Espacio Ultraterrestre (1967) y el Acuerdo de la Luna (1979), además de los convenios específicos que se firmen entre países.