Kim Kardashian visitó el paddock de la Fórmula 1 y se llevó todas las miradas

La empresaria estadounidense siguió de cerca la actividad desde el box de Ferrari y fue testigo del tercer puesto conseguido por el piloto británico en la clasificación. Hamilton partirá desde la segunda fila en la carrera del domingo, en una sesión que tuvo como gran protagonista a Andrea Kimi Antonelli, quien se quedó con la pole position en las calles de Montecarlo por apenas 0.043 segundos sobre Max Verstappen.