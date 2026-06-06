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Kim Kardashian visitó el paddock de la Fórmula 1 y se llevó todas las miradas

La empresaria y actriz estadounidense acompañó al piloto británico durante la clasificación en Montecarlo.

FÓRMULA 1. Kim Kardashian debutó en el paddock para apoyar a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Mónaco.
FÓRMULA 1. Kim Kardashian debutó en el paddock para apoyar a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Mónaco.
Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • Kim Kardashian asistió este sábado al paddock del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 para apoyar a su pareja, el piloto Lewis Hamilton, en su primera aparición pública.
  • La empresaria llegó en yate junto a su hermana Khloé y vio la clasificación desde el box de Ferrari, días después de confirmar su romance con el británico en redes sociales.
  • Este mediático debut de Kardashian en el paddock refuerza la fusión entre el espectáculo y el automovilismo, elevando el impacto global y el interés comercial de la F1.
Resumen generado con IA

La presencia de Kim Kardashian este sábado en el paddock captó la atención de fanáticos, fotógrafos y medios internacionales, en lo que representó su primera aparición pública en la Fórmula 1 desde que hizo pública su relación con Lewis Hamilton.

La empresaria estadounidense siguió de cerca la actividad desde el box de Ferrari y fue testigo del tercer puesto conseguido por el piloto británico en la clasificación. Hamilton partirá desde la segunda fila en la carrera del domingo, en una sesión que tuvo como gran protagonista a Andrea Kimi Antonelli, quien se quedó con la pole position en las calles de Montecarlo por apenas 0.043 segundos sobre Max Verstappen.

En un circuito donde la clasificación suele ser determinante para el resultado final, el tercer lugar dejó a Hamilton en una posición competitiva para la carrera. Sin embargo, dentro de Ferrari quedó la sensación de que el equipo podía haber aspirado a un resultado aún mejor.

Kim Kardashian llegó a la F1: el explícito comentario que le hizo Lewis Hamilton

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Kardashian, de 45 años, llegó al circuito monegasco a bordo de un yate y desde su desembarco se convirtió en uno de los focos principales de atención. Acompañada por su hermana Khloe Kardashian, recorrió algunas de las áreas más exclusivas del trazado mientras gran parte de las cámaras seguían sus movimientos.

La propia Fórmula 1 destacó su presencia en redes sociales. “Bienvenida al paddock. Kim Kardashian está aquí en Mónaco”, escribió la cuenta oficial de la F1.

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Lewis Hamilton y Kim Kardashian confirmaron su romance en el Super Bowl LX

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La visita de la empresaria se produjo apenas unos días después de que la pareja confirmara públicamente su relación a través de Instagram. Kardashian compartió una publicación titulada “Últimamente”, en la que incluyó fotos y videos de distintos momentos personales. Entre ellos apareció un registro junto a Hamilton durante un paseo en bicicleta cerca de un río en Nueva York.

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