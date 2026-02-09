Lewis Hamilton y Kim Kardashian confirmaron su romance en el Super Bowl LX
El piloto de Fórmula 1 y la empresaria se mostraron juntos por primera vez en público durante el Super Bowl 2026. Gestos de complicidad, un beso que se filtró y un encuentro previo en el Reino Unido terminaron de sellar la relación.
Tras semanas de rumores, el vínculo entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian quedó oficialmente confirmado. La pareja eligió un escenario de máxima exposición para blanquear su romance: el Super Bowl LX, disputado el 9 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de California.
Las cámaras de la transmisión captaron a Hamilton y Kardashian compartiendo un palco exclusivo mientras se desarrollaba el partido entre New England Patriots y Seattle Seahawks. Lejos de esconderse, se los vio charlando de manera distendida, sonrientes y cómodos, en una imagen que rápidamente recorrió el mundo y despejó cualquier duda sobre la relación.
La confirmación no llegó solo por la presencia conjunta. En las horas posteriores comenzó a circular una imagen de un beso entre ambos, que terminó de consolidar el romance. Fieles a su perfil de íconos globales, eligieron un estilo sobrio pero elegante: outfits “total black”, completamente de negro, que marcaron tendencia incluso fuera del ámbito deportivo.
Según trascendió, la aparición en Estados Unidos no fue el primer encuentro entre ambos. Días antes, Hamilton y Kardashian habrían compartido una estadía privada en Estelle Manor, un exclusivo hotel y club de campo ubicado en Oxfordshire, en el Reino Unido. Para ese viaje, la empresaria habría volado especialmente desde Los Ángeles en su avión privado, valuado en aproximadamente 136 millones de dólares.
El romance sale a la luz en un momento clave para Hamilton, que atraviesa la antesala del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Mientras se prepara para un nuevo desafío deportivo, el piloto británico también acapara los flashes fuera de las pistas, esta vez por una relación que une a dos de las figuras más influyentes del deporte y el espectáculo a nivel mundial.