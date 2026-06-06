Arruabarrena, a un paso de Boca

Las negociaciones entre ambas partes se encuentran en una etapa muy avanzada y existe un acuerdo prácticamente total para que el "Vasco" vuelva a ocupar el banco de suplentes de la Bombonera. Según trascendió, el contrato tendría una duración de 18 meses y se extendería hasta diciembre de 2027. Solo restan definir algunos aspectos económicos antes de concretar el anuncio oficial, que podría producirse durante los próximos días.