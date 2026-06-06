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El comunicado de la familia del Indio Solari sobre el velatorio: “Que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”

La ceremonia se realizará este domingo en el Polideportivo Gatica, en Villa Domínico. Se espera una convocatoria multitudinaria y un amplio operativo de seguridad.

ADIÓS AL INDIO SOLARI. La familia compartió un comunicado en el que detalló cómo será el velorio.
ADIÓS AL INDIO SOLARI. La familia compartió un comunicado en el que detalló cómo será el velorio.
Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • La familia del músico Carlos "Indio" Solari confirmó que su velatorio se realizará este domingo en el Polideportivo Gatica de Avellaneda para que sus fanáticos lo despidan.
  • Tras una jornada de versiones cruzadas, se detalló que la ceremonia comenzará a las 11:00 y contará con un operativo de seguridad de 1.500 personas en el predio de 10 hectáreas.
  • El histórico adiós al líder de Los Redondos busca consagrar su legado en una jornada masiva que la familia pidió transitar con paz, respeto y unidad entre sus seguidores.
Resumen generado con IA

Después de una jornada marcada por versiones cruzadas y una fuerte expectativa entre los seguidores de Carlos “Indio” Solari, la familia del músico confirmó oficialmente los detalles del velatorio que se realizará este domingo en el partido bonaerense de Avellaneda. 

La despedida del emblemático cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tendrá lugar en el Polideportivo Gatica, ubicado en Parque Domínico, desde las 11 y sin horario de cierre definido, para permitir que todos los admiradores puedan darle el último adiós.

La información fue difundida a través de la cuenta oficial del artista, que confirmó que el encuentro se desarrollará en el predio situado sobre la avenida Mitre al 5.000, dentro del Parque de los Trabajadores, en Villa Domínico. Allí se instalará el espacio donde descansará el cuerpo del músico, en una jornada que sus allegados pidieron transitar con serenidad y respeto.

Confirmaron dónde será la despedida del Indio Solari: los detalles del homenaje público en Avellaneda

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“Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos, y por todos nosotros. No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre”, señaló la familia en el escrito.

El mensaje también incluyó una convocatoria a vivir la despedida de manera pacífica y colectiva. “Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró”, expresaron en uno de los pasajes más emotivos del texto.

El último adiós al Indio Solari

Junto con la confirmación del lugar, los organizadores difundieron un mapa con los accesos al predio e informaron que habrá baños químicos, postas sanitarias y puntos de hidratación para asistir a las miles de personas que se esperan en el lugar.

“Como en la vida, hay buenas y malas noticias. El Indio ya no estará para crear nuevas canciones, pero la belleza que destiló sobre nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad. Nuestra responsabilidad es continuar esa obra”, finalizó el mensaje.

La última foto familiar pública del Indio Solari: el abrazo con Bruno y Virginia que hoy conmueve a los fanáticos

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El velatorio se realizará en un espacio verde y polideportivo público de 10 hectáreas ubicado en Villa Domínico, dentro del partido de Avellaneda. Para garantizar el desarrollo del evento, se dispuso un operativo de seguridad integrado por 1.500 personas, de las cuales 700 ya trabajaban en el lugar desde la mañana del sábado.

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