Resina, emprendimientos, yoga y folklore: las propuestas gratuitas para vecinos de la capital

Iniciarse en un oficio, practicar deporte o incluso desarrollar un emprendimiento propio. Todas esas posibilidades forman parte de la nueva grilla de actividades gratuitas que ofrecen los Centros Integradores Comunitarios (CIC) de San Miguel de Tucumán, espacios que funcionan en distintos barrios de la capital y que durante junio ampliaron su oferta de propuestas formativas y recreativas.