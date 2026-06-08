SociedadEstilo de vida

Resina, emprendimientos, yoga y folklore: las propuestas gratuitas para vecinos de la capital

Los Centros Integradores Comunitarios de la capital ampliaron su oferta de actividades gratuitas. Hay talleres de oficios, propuestas para emprender, clases deportivas y asesoramiento para realizar trámites como Progresar.

PROPUESTAS DEL CIC. Los talleres enseñan oficios para desarrollar productos.
PROPUESTAS DEL CIC. Los talleres enseñan oficios para desarrollar productos. / MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán lanzó en junio una nueva grilla de talleres y actividades gratuitas en los CIC para capacitar y recrear a vecinos de la capital.
  • Los cursos abarcan oficios, informática y deportes como yoga o folklore. Además, se ofrece asesoramiento para trámites sociales y apoyo para comercializar productos en ferias.
  • La iniciativa busca fortalecer la economía familiar mediante el autoempleo, promover hábitos saludables y consolidar a los CIC como puntos de integración social permanente.
Resumen generado con IA

Iniciarse en un oficio, practicar deporte o incluso desarrollar un emprendimiento propio. Todas esas posibilidades forman parte de la nueva grilla de actividades gratuitas que ofrecen los Centros Integradores Comunitarios (CIC) de San Miguel de Tucumán, espacios que funcionan en distintos barrios de la capital y que durante junio ampliaron su oferta de propuestas formativas y recreativas.

La iniciativa impulsada por la Municipalidad busca acercar oportunidades de capacitación, acompañamiento y actividades a vecinos de todas las edades.

Cursos y talleres para aprender nuevas herramientas

Entre las actividades que más interés pueden generar en estudiantes y jóvenes aparecen los cursos de computación que se dictan en los CIC Los Chañaritos y Parque Sur.

También se suman talleres vinculados con la producción y los emprendimientos, como resina, yeso, reciclado, velas, arte textil, sublimación, carpintería, creación de macetas, puntillismo y elaboración de productos artesanales.

Según explicaron desde el Municipio, muchas de estas propuestas permiten que los participantes produzcan artículos para comercializar posteriormente en las ferias de emprendedores organizadas por los propios CIC.

Una oportunidad para quienes quieren emprender

Uno de los aspectos más destacados del programa es que varios talleres están orientados a la generación de ingresos.

Los participantes pueden aprender técnicas de producción artesanal y luego exhibir y vender sus creaciones en ferias organizadas periódicamente en distintos centros comunitarios.

La secretaria de Atención al Ciudadano, Sofía Prado, señaló que el objetivo es brindar herramientas que ayuden a los vecinos a desarrollar proyectos propios y fortalecer su economía familiar.

Deportes, baile y actividades recreativas

La oferta no se limita a los cursos. Los CIC también cuentan con actividades deportivas y recreativas gratuitas durante toda la semana. Entre ellas se encuentran clases de funcional, cardio, box funcional, aerobox, yoga, gimnasia, ritmos latinos y folklore.

Estas propuestas buscan fomentar hábitos saludables y generar espacios de encuentro para los vecinos de cada barrio.

Trámites y asesoramiento en un solo lugar

Además de las actividades recreativas y educativas, los centros comunitarios funcionan como puntos de atención para distintos trámites.

En varios CIC se ofrece asesoramiento e inscripción para programas como Progresar, gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD), trámites vinculados con Mi Argentina y otros servicios de acompañamiento social.

Dónde funcionan los CIC

Actualmente la Municipalidad cuenta con seis Centros Integradores Comunitarios distribuidos en distintos sectores de la ciudad:

- CIC Vial III.

- CIC Oeste 2.

- CIC Los Chañaritos.

- CIC Parque Sur.

- CIC Creadores de Esperanza.

- CIC Adolfo de la Vega.

Cada uno tiene una programación propia con actividades que se desarrollan de lunes a viernes.

Cómo participar

Desde el Municipio remarcaron que las actividades son gratuitas y que los vecinos pueden acercarse directamente a los CIC para obtener información sobre horarios y propuestas disponibles.

“No hay cupo. La idea es que se sientan como en casa”, expresó Prado al destacar que los centros fueron pensados como espacios abiertos para la comunidad.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánSan Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque
1

Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque

Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente
2

Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente

Condenan a dos policías por una detención irregular tras un accidente en Monteros
3

Condenan a dos policías por una detención irregular tras un accidente en Monteros

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada
4

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada

El hacinamiento baja en Tucumán, pero el déficit habitacional empuja a las familias a alquilar
5

El hacinamiento baja en Tucumán, pero el déficit habitacional empuja a las familias a alquilar

Ranking notas premium
Qué estaría prohibido según el Código Ambiental y cuáles serían los valores aproximados de las multas
1

Qué estaría prohibido según el Código Ambiental y cuáles serían los valores aproximados de las multas

¿Cuántos son los argentinos que constituyen la clase alta?
2

¿Cuántos son los argentinos que constituyen la clase alta?

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana
3

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

“La última ruta juntos”: el viaje de los tucumanos para despedir al Indio Solari
4

“La última ruta juntos”: el viaje de los tucumanos para despedir al Indio Solari

Un indio y un mundial
5

Un indio y un mundial

Más Noticias
Velorio del Indio Solari: estiman que un millón de personas despidieron al líder de los Redonditos de Ricota

Velorio del Indio Solari: estiman que un millón de personas despidieron al líder de los Redonditos de Ricota

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada

Feriado inmóvil o trasladable: ¿qué sucederá con 17 de junio, conmemoración de Güemes?

Feriado inmóvil o trasladable: ¿qué sucederá con 17 de junio, conmemoración de Güemes?

Pronóstico para Tucumán: el cielo seguirá cubierto y se esperan lloviznas aisladas por la tarde

Pronóstico para Tucumán: el cielo seguirá cubierto y se esperan lloviznas aisladas por la tarde

Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque

Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque

Horóscopo chino: los signos que concretarán proyectos importantes en junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que concretarán proyectos importantes en junio, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla por tormentas: el SMN advirtió lluvias abundantes, ráfagas y granizo ocasional

Alerta amarilla por tormentas: el SMN advirtió lluvias abundantes, ráfagas y granizo ocasional

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

Comentarios