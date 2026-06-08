Resina, emprendimientos, yoga y folklore: las propuestas gratuitas para vecinos de la capital
Los Centros Integradores Comunitarios de la capital ampliaron su oferta de actividades gratuitas. Hay talleres de oficios, propuestas para emprender, clases deportivas y asesoramiento para realizar trámites como Progresar.
Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán lanzó en junio una nueva grilla de talleres y actividades gratuitas en los CIC para capacitar y recrear a vecinos de la capital.
- Los cursos abarcan oficios, informática y deportes como yoga o folklore. Además, se ofrece asesoramiento para trámites sociales y apoyo para comercializar productos en ferias.
- La iniciativa busca fortalecer la economía familiar mediante el autoempleo, promover hábitos saludables y consolidar a los CIC como puntos de integración social permanente.
Iniciarse en un oficio, practicar deporte o incluso desarrollar un emprendimiento propio. Todas esas posibilidades forman parte de la nueva grilla de actividades gratuitas que ofrecen los Centros Integradores Comunitarios (CIC) de San Miguel de Tucumán, espacios que funcionan en distintos barrios de la capital y que durante junio ampliaron su oferta de propuestas formativas y recreativas.
La iniciativa impulsada por la Municipalidad busca acercar oportunidades de capacitación, acompañamiento y actividades a vecinos de todas las edades.
Cursos y talleres para aprender nuevas herramientas
Entre las actividades que más interés pueden generar en estudiantes y jóvenes aparecen los cursos de computación que se dictan en los CIC Los Chañaritos y Parque Sur.
También se suman talleres vinculados con la producción y los emprendimientos, como resina, yeso, reciclado, velas, arte textil, sublimación, carpintería, creación de macetas, puntillismo y elaboración de productos artesanales.
Según explicaron desde el Municipio, muchas de estas propuestas permiten que los participantes produzcan artículos para comercializar posteriormente en las ferias de emprendedores organizadas por los propios CIC.
Una oportunidad para quienes quieren emprender
Uno de los aspectos más destacados del programa es que varios talleres están orientados a la generación de ingresos.
Los participantes pueden aprender técnicas de producción artesanal y luego exhibir y vender sus creaciones en ferias organizadas periódicamente en distintos centros comunitarios.
La secretaria de Atención al Ciudadano, Sofía Prado, señaló que el objetivo es brindar herramientas que ayuden a los vecinos a desarrollar proyectos propios y fortalecer su economía familiar.
Deportes, baile y actividades recreativas
La oferta no se limita a los cursos. Los CIC también cuentan con actividades deportivas y recreativas gratuitas durante toda la semana. Entre ellas se encuentran clases de funcional, cardio, box funcional, aerobox, yoga, gimnasia, ritmos latinos y folklore.
Estas propuestas buscan fomentar hábitos saludables y generar espacios de encuentro para los vecinos de cada barrio.
Trámites y asesoramiento en un solo lugar
Además de las actividades recreativas y educativas, los centros comunitarios funcionan como puntos de atención para distintos trámites.
En varios CIC se ofrece asesoramiento e inscripción para programas como Progresar, gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD), trámites vinculados con Mi Argentina y otros servicios de acompañamiento social.
Dónde funcionan los CIC
Actualmente la Municipalidad cuenta con seis Centros Integradores Comunitarios distribuidos en distintos sectores de la ciudad:
- CIC Vial III.
- CIC Oeste 2.
- CIC Los Chañaritos.
- CIC Parque Sur.
- CIC Creadores de Esperanza.
- CIC Adolfo de la Vega.
Cada uno tiene una programación propia con actividades que se desarrollan de lunes a viernes.
Cómo participar
Desde el Municipio remarcaron que las actividades son gratuitas y que los vecinos pueden acercarse directamente a los CIC para obtener información sobre horarios y propuestas disponibles.
“No hay cupo. La idea es que se sientan como en casa”, expresó Prado al destacar que los centros fueron pensados como espacios abiertos para la comunidad.