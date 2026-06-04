Qué hacer en Tucumán este fin de semana: cine, ferias, paseos y actividades gratuitas para toda la familia

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ofrece actividades gratuitas este fin de semana en la ciudad para entretener a vecinos y celebrar el Mes del Ambiente.
- La agenda se despliega mediante ferias, paseos guiados, talleres y de ecocanje en plazas y parques, reforzando iniciativas previas de integración comunitaria.
- Estas propuestas buscan consolidar el turismo local, reactivar la economía de los emprendedores y fortalecer la conciencia ecológica y el uso familiar de espacios públicos.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán renovó su agenda recreativa, artística y cultural con el objetivo de ofrecer múltiples propuestas para el disfrute de vecinos y visitantes durante este fin de semana. Entre los principales atractivos de la programación resaltan las actividades vinculadas al Mes del Ambiente, en conmemoración del día especial que se celebra este 5 de junio. Asimismo, el Club Atlético Tucumán recibirá a los fanáticos del fútbol con la proyección de la película "Muchachos", un evento ideal para comenzar a palpitar la Copa del Mundo 2026.
La cartelera urbana sumará además los tradicionales espectáculos al aire libre del programa La Muni en las Plazas, junto a paseos turísticos guiados y las infaltables ferias de artesanos, emprendedores y puestos gastronómicos. Quienes busquen conectar con la naturaleza o realizar actividad física contarán con opciones en el Campus Educativo Ambiental, paseos en bicicletas acuáticas y clases de gimnasia gratuitas en los principales espacios verdes de la capital.
Qué hacer del jueves 4 al domingo 7 en San Miguel de Tucumán
Jueves 4 de junio
19 h - Clases gratuitas de gimnasia del programa Ciudad Activa en Parque Avellaneda, Plaza San Martín y Club Barrio Kennedy (Ecuador 3200). Se suspenden por lluvia.
Viernes 5 de junio
8.30 h – Se realizará la Promesa al Ambiente por parte de alumnos de quinto grado de instituciones escolares, en el Palacio de los Deportes del Parque 9 de Julio, en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. La actividad es organizada en conjunto por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad y el Ministerio de Educación de la Provincia.
9.30 h – Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística, Congreso y Crisóstomo Álvarez.
10 a 12 h – Mega Eco Canje Mundial en Plaza Urquiza, 25 de Mayo y Sarmiento. Los vecinos podrán intercambiar residuos reciclables por banderas argentinas y bufandas albicelestes.
12 h – Paseo turístico “La Ruta de la Empanada Tucumana”. Durante el circuito a pie, los participantes visitan tres restaurantes céntricos de la ciudad, donde pueden degustar empanadas y disfrutar de propuestas artísticas. La salida es a las 12 h, desde calle Laprida primera cuadra, frente a la Plaza Independencia. Las inscripciones se reciben a través del siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. No se suspende por lluvia. En caso de precipitaciones, el paseo se realizará a bordo del Bus Turístico.
14 a 20 h – Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI. Se suspenden por lluvia.
18 h - Taller de folclore gratuito en la Plaza del Barrio San Martín, ubicada en Horacio Poviña y Alsina. La jornada forma parte del ciclo La Muni en las Plazas. Se suspende por lluvia.
18.30 a 22 h - Previa Mundialista Decana en Club Atlético Tucumán (25 de mayo al 1300). El evento arrancará con música, muestra de disciplinas deportivas, feria decana con la participación de familias emprendedoras de la zona, espectáculos, juegos, gastronomía y sorteos. A las 20 h se proyectará la película "Muchachos", dirigida por Jesus Braceras, que retrata los festejos por el título de la Selección Argentina en el Mundial de Catar 2022. La actividad se enmarca dentro de la iniciativa "La Previa del Mundial” impulsada por el Municipio en el marco del ciclo "Vecinos ven cine", junto al Ente de Cultura de la Provincia y clubes deportivos tucumanos. La entrada es libre y gratuita. No se suspende por lluvia.
19 a 20.30 h – Clases gratuitas de gimnasia del programa Ciudad Activa en Plaza Urquiza y en el Parque 9 de Julio, en avenida Soldati al 300. Se suspenden por lluvia.
19 h – Se realizará el City Tour por lugares notables de la ciudad. La salida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. El recorrido del colectivo abarca Barrio Norte, Plaza Urquiza, Teatro San Martín, Colegio Nacional, Complejo Ledesma, Museo de la Industria Azucarera, Reloj Floral, Palacio de los Deportes, Palacio de Tribunales, Ex Mercado de Abasto, Teatro Municipal Rosita Ávila, Puente Peatonal de avenida Mate de Luna y Cementerio del Oeste, entre otros lugares. Finalmente, regresa a la Plaza Independencia.
19 a 22 h - Eco Canje en el Partido de Tarucas, Tucumán Lawn Tennis Club.
Sábado 6 de junio
9.30 h – Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística, Congreso y Crisóstomo Álvarez.
10 a 13 h y de 15 a 20 h - Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI. Se suspenden por lluvia.
12 h - Jornada de reforestación "Plantando Conciencia", en el Parque Avellaneda, a la altura de calle San Martín 1700, en el marco del Mes del Ambiente.
14 a 21 h - Feria Manantial Sur – 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.
16 h – Eco Talleres en el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700. Actividad sin inscripción previa. No se suspende por lluvia.
16.30 h - Recorrido guiado por el histórico Barrio Ciudadela, que saldrá de calle Laprida primera cuadra. Este circuito comienza en Plaza Independencia y recorre Plaza Belgrano, el sitio donde se libró la Batalla de Tucumán en 1812, calles de la antigua Fortaleza de La Ciudadela, el ex Mercado de Abasto, el Teatro Municipal Rosita Ávila, el Museo de Ciencias Naturales donde se pone en valor el legado científico de Miguel Lillo y el Estadio del Club Atlético San Martín, entre otros lugares.
16 a 21 h – Como todos los fines de semana, el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700 abre sus puertas al público en general y ofrece visitas guiadas, con entrada libre y gratuita.
17 a 23 h – Feria de Emprendedores en el Parque Avellaneda, sobre Av. Mate de Luna y Caminería Central.
17 a 00 h – Feria Paseo Gastronómico en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción.
17 a 23 h – Feria de Artesanos en el Parque El Provincial, sobre Av. Roca y Chacabuco.
17 a 00 h – Feria Gourmet en el Parque El Provincial, sobre Av. Roca y 9 de Julio.
20 h - El Bus Turístico SMT realizará el paseo nocturno “Las Luces de mi Ciudad”, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Durante el trayecto se realizan paradas en lugares icónicos, como el Reloj Floral del Parque 9 de Julio, la Plaza Urquiza donde una pareja baila tango, el Puente Peatonal de Avenida y el Parque El Provincial. En esta oportunidad el paseo incluirá una serenata del tenor Fabián Abad en la Casa Museo de la Ciudad.
20.30 h – Los vecinos podrán disfrutar de una "Serenata en el balcón" en Casa Museo de la Ciudad (Salta 532), a cargo del tenor Fabián Abad, que interpretará un repertorio lírico popular. La entrada es libre y gratuita. El evento forma parte de una edición especial del circuito nocturno del Bus Turístico SMT "Las Luces de mi Ciudad".
Domingo 7 de junio
11 y 16 h - El Bus Turístico realizará un circuito histórico y cultural, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Los paseos son gratuitos. Las inscripciones se reciben a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. La actividad se suspende en caso de lluvias fuertes.
14 a 21 h - Feria Manantial Sur – 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.
16 a 21 h - Jornada "Eco Domingo en Familia" en el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, Lamadrid 3700.
16 a 19 h - Eco Canje en Estadio Ciudadela. Simón Bolívar 1960.
17 h - Se pondrá en escena el espectáculo de circo "Mariposa quiere volar", en el Parque el Provincial (Av. Roca 750). La función se enmarca dentro del programa "La Muni en las Plazas" y del ciclo "Teatro en los barrios". Entrada libre y gratuita. Se suspende en caso de lluvia.
17 a 23 h – Feria de Emprendedores en el Parque Avellaneda, sobre Av. Mate de Luna y Caminería Central.
17 a 00 h – Feria Paseo Gastronómico en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción.
17 a 23 h – Feria de Artesanos en el Parque El Provincial, sobre Av. Roca y Chacabuco.
17 a 00 h – Feria Gourmet en el Parque El Provincial, sobre Av. Roca y 9 de Julio.
17 a 23 h – Feria Quinto Centenario en el Parque 9 de Julio, en avenida Soldati al 300.
19.30 h - Taller de tango en la Plaza Urquiza, en 25 de Mayo 850, en el marco del programa La Muni en las Plazas. Las inscripciones se reciben a través de los teléfonos 3812114854 y 38163681952. Actividad gratuita. Se suspende por lluvia.
20.30 h - Jornada del Bondi Milonguero en la Plaza Urquiza, en el marco del programa La Muni en las Plazas. Actividad libre y gratuita. Se suspende por lluvia.
Museos Municipales: horarios y muestras
El Museo Mercedes Sosa – Casa Natal (Pasaje Calixto del Corro 344), el Museo de la Industria Azucarera (Parque 9 de Julio), la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532) y la Casa Belgraniana (Bernabé Aráoz y Bolívar), se pueden visitar de martes a viernes de 9 a 12.30 h y de 15 a 18.30 h; y sábados y domingos, de 9 a 13 h y de 15 a 19 h.
En la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532), hasta el 28 de junio, se puede visitar la muestra de “Anatomía del Dilema” del artista Donato Grima, que explora tres zonas de dilemas: el territorio, la memoria, y el cuerpo.
La entrada a todos los museos es libre y gratuita.
Horario de la Oficina de Información Turística
La Oficina de Información Turística de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ubicada a la par de la Casa Histórica (Congreso al 100), abre de lunes a viernes de 8 a 13 h y de 15 a 21 h; y los sábados, domingos, de 9 a 20 h.