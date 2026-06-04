Qué hacer en Tucumán este fin de semana: cine, ferias, paseos y actividades gratuitas para toda la familia

18.30 a 22 h - Previa Mundialista Decana en Club Atlético Tucumán (25 de mayo al 1300). El evento arrancará con música, muestra de disciplinas deportivas, feria decana con la participación de familias emprendedoras de la zona, espectáculos, juegos, gastronomía y sorteos. A las 20 h se proyectará la película "Muchachos", dirigida por Jesus Braceras, que retrata los festejos por el título de la Selección Argentina en el Mundial de Catar 2022. La actividad se enmarca dentro de la iniciativa "La Previa del Mundial” impulsada por el Municipio en el marco del ciclo "Vecinos ven cine", junto al Ente de Cultura de la Provincia y clubes deportivos tucumanos. La entrada es libre y gratuita. No se suspende por lluvia.