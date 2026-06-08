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Así funciona el nuevo modo avanzado de Gemini para estudiar e investigar

Google habilitó el modo avanzado de su IA, una función diseñada para responder consultas complejas con mayor profundidad. Además, sumó los Cuadernos, una herramienta gratuita para organizar información y proyectos.

GEMINI. El nuevo modo avanzado puede activarse desde el celular o la versión web.
GEMINI. El nuevo modo avanzado puede activarse desde el celular o la versión web. / CAPTURA DE PANTALLA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Google habilitó gratis el modo avanzado de Gemini a nivel global para que todos los usuarios puedan resolver consultas complejas con mayor precisión desde la web o el celular.
  • Esta opción de razonamiento profundo se activa en el selector de la app. Además, Google sumó 'Cuadernos', una función para unificar archivos y fuentes sobre un tema de estudio.
  • Al liberar herramientas de procesamiento superior, Google democratiza el acceso a la IA avanzada y mejora la productividad en el ámbito educativo y profesional sin costo alguno.
Resumen generado con IA

Google amplió las funciones gratuitas de Gemini y puso a disposición de todos los usuarios una de las herramientas más solicitadas de su asistente de inteligencia artificial. Se trata del modo avanzado, una opción pensada para quienes necesitan respuestas más precisas, análisis detallados o ayuda en tareas complejas.

Ahora, tanto quienes utilizan Gemini de forma gratuita como quienes cuentan con planes pagos pueden acceder a un nivel de procesamiento superior para determinadas consultas.

¿Qué es el modo avanzado de Gemini?

Durante el evento Google I/O 2026, la compañía presentó distintos niveles de funcionamiento para Gemini.

Mientras que el modo estándar está diseñado para responder preguntas cotidianas de forma rápida y eficiente, el modo avanzado utiliza una mayor capacidad de procesamiento para elaborar respuestas más completas.

Según Google, esta función resulta especialmente útil para consultas que requieren razonamiento más profundo, resolución de problemas complejos o análisis detallados.

Para qué sirve

El nuevo nivel de pensamiento está orientado a tareas donde la precisión y el contexto son importantes.

Entre los usos más destacados aparecen:

  • Resolución de problemas matemáticos complejos.
  • Programación y desarrollo de código.
  • Análisis de datos.
  • Explicaciones detalladas sobre temas técnicos.
  • Comparación de información y evaluación de escenarios.

Cuándo conviene usarlo

Aunque el modo avanzado es gratuito, no siempre es la mejor opción.

Google explica que consume una mayor cantidad del límite de uso disponible para cada usuario. Por ese motivo, recomienda reservarlo para preguntas complejas o situaciones donde se necesite una respuesta especialmente elaborada.

Para consultas simples, búsquedas rápidas o tareas cotidianas, el modo estándar continúa siendo la alternativa más eficiente.

Cómo activar el modo avanzado

La función puede utilizarse tanto desde la aplicación móvil de Gemini como desde la versión web.

Para activarla hay que seguir estos pasos:

  • Abrir Gemini.
  • Ingresar al selector de modelos ubicado en la parte superior.
  • Buscar la sección “Nivel de pensamiento”.
  • Elegir la opción “Avanzado”.

    • El cambio se aplica de forma inmediata y puede desactivarse cuando el usuario lo considere necesario.

    Cuadernos: otra herramienta gratuita que suma Gemini

    Además del modo avanzado, Google incorporó recientemente una función llamada Cuadernos.

    La herramienta permite reunir información de distintas fuentes en un mismo espacio digital para trabajar sobre un tema específico.

    Dentro de un cuaderno se pueden combinar:

    • Archivos.
    • Documentos almacenados en la nube.
    • Enlaces web.
    • Textos copiados.
    • Material de referencia personal.

    Cómo crear un cuaderno

    El proceso es sencillo:

  • Abrir Gemini desde la aplicación o el navegador.
  • Acceder al menú principal.
  • Seleccionar la opción “Cuadernos”.
  • Crear un nuevo espacio de trabajo.
  • Asignarle un nombre.
  • Incorporar las fuentes de información deseadas.

    • Una vez cargado el material, el usuario puede realizar preguntas y Gemini responderá utilizando únicamente la información incluida en ese cuaderno.

    Las nuevas funciones permiten pasar de consultas rápidas a trabajos más complejos, sin necesidad de contratar una suscripción, algo que hasta hace poco estaba reservado para una parte mucho más reducida de los usuarios.

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