Todo sobre Gemini Spark: la nueva IA autónoma de Google que ayuda en el trabajo

La versatilidad del sistema permite encomendarle la organización de archivos, la revisión de bandejas de entrada, la confección de informes detallados o la coordinación de diversas labores de carácter administrativo. Ante cada solicitud, el software procesa el requerimiento de forma analítica y utiliza las plataformas autorizadas para finalizar el procedimiento de manera automática. No obstante, Google diseñó el entorno con el fin de preservar la seguridad y el control del propietario, estableciendo que cualquier operación clasificada como sensible o de alto riesgo precise obligatoriamente de una confirmación manual antes de completarse.