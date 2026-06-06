Duro golpe para la "Scaloneta": Leonardo Balerdi se desgarró y quedó fuera del Mundial 2026

Las alarmas se encendieron con fuerza en el búnker de la selección argentina en la previa del Mundial 2026. En horas del mediodía, la AFA comunicó oficialmente que el marcador central Leonardo Balerdi quedó desafectado de la nómina definitiva para disputar la Copa del Mundo. El defensor de 27 años, de gran presente en el Olympique de Marsella, presentó una molestia física durante una de las prácticas en Texas y, luego de los estudios médicos, se constató la gravedad del cuadro.