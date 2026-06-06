Duro golpe para la "Scaloneta": Leonardo Balerdi se desgarró y quedó fuera del Mundial 2026
La AFA confirmó que el defensor del Olympique de Marsella sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha durante los entrenamientos en Texas. Lionel Scaloni deberá definir a su reemplazante en los próximos días.
Resumen para apurados
- Leonardo Balerdi quedó fuera del Mundial 2026 con la Selección Argentina tras sufrir un desgarro en el sóleo de su pierna derecha durante los entrenamientos en Texas, EE. UU.
- La lesión ocurrió durante las prácticas de la Albiceleste. Lionel Scaloni evalúa ahora reemplazos como Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta para ocupar el lugar del defensor.
- La baja obliga a reestructurar la defensa previo al debut ante Argelia el 16 de junio. Mientras tanto, Argentina disputará amistosos contra Honduras e Islandia en EE. UU.
Las alarmas se encendieron con fuerza en el búnker de la selección argentina en la previa del Mundial 2026. En horas del mediodía, la AFA comunicó oficialmente que el marcador central Leonardo Balerdi quedó desafectado de la nómina definitiva para disputar la Copa del Mundo. El defensor de 27 años, de gran presente en el Olympique de Marsella, presentó una molestia física durante una de las prácticas en Texas y, luego de los estudios médicos, se constató la gravedad del cuadro.
“El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!“, informó la casa madre del fútbol argentino a través de sus plataformas oficiales.
Los candidatos para sumarse a la lista definitiva
La inesperada salida de Balerdi obliga al cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni a reestructurar la línea defensiva y definir a contrarreloj quién ocupará su lugar en la lista de buena fe para la cita máxima. De acuerdo con lo que trascendió, el estratega de Pujato baraja distintas alternativas que forman parte de la lista preliminar de 55 futbolistas.
Entre los principales marcadores centrales de experiencia internacional asoman Marcos Senesi y Lucas Martínez Quarta. No obstante, el cuerpo técnico tampoco descarta la opción de inclinar la balanza hacia los laterales Agustín Giay y Nicolás Capaldo, quienes ya se encuentran integrados a la concentración del plantel en territorio norteamericano y vienen ganando consideración en los últimos ensayos tácticos.
Cabe recordar que la nómina inicial de defensores evaluada por el cuerpo técnico también cuenta con nombres como Kevin Mac Allister, Zaid Romero, Germán Pezzella, Lautaro Di Lollo, Marcos Acuña y Gabriel Rojas. La determinación final sobre el nuevo integrante de la delegación se anunciará en el transcurso de los próximos días.
La postura de Scaloni respecto a la exigencia física
Esta desafectación responde a la estricta postura que el propio director técnico había anticipado en conferencia de prensa, donde remarcó que no arriesgaría a ningún futbolista que no estuviera al cien por ciento de sus capacidades:
“Hoy estamos con la sensación de que vienen bien los chicos, pero estamos completamente seguros de que si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera. Eso lo tenemos claro".
El entrenador había señalado que la recta final tras los amistosos iba a ser el termómetro definitivo para elevar las cargas y evaluar a los futbolistas que venían trabajando de manera diferenciada, apuntando a tener un panorama definitivo luego del último ensayo formal.
La recta final del calendario albiceleste
A pesar del trago amargo por la baja del ex-Boca, la "Albiceleste" debe continuar con su agenda de preparación en suelo norteamericano. Este sábado por la noche, el equipo afrontará su penúltimo examen amistoso frente a Honduras en el Kyle Field de Texas, mientras que el cierre de la puesta a punto tendrá lugar el próximo martes 9 de junio ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.
Argentina, que encabezará el Grupo J en condición de defensora del título, iniciará su camino oficial en el Mundial el martes 16 de junio enfrentando a Argelia en el Kansas City Stadium. Posteriormente, la Selección se trasladará a Dallas para medirse contra Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos ante Jordania en el mismo escenario.