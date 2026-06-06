“Nuevo semillero”: abre una escuelita de fútbol para niños y niñas en Tucumán

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán lanza una escuela de fútbol formativa para niños y niñas con el fin de ofrecer entrenamiento profesional a un costo accesible.
- La iniciativa surge tras el auge del fútbol femenino pos-Mundial. Funcionará en varios complejos deportivos en turnos mañana y tarde, con una cuota mensual de 7.000 pesos.
- Este proyecto busca democratizar el acceso al deporte formativo y promover la inclusión. Se proyecta expandir la iniciativa a diversos barrios de la capital tucumana.
El Mundial de Qatar soltó una bomba en la constitución de las escuelas de fútbol. Cada vez más niñas empezaron a participar del juego deportivo, lo que precisó de la creación de nuevos espacios que las recibieran. En Tucumán, una escuela de fútbol pensada para niños y niñas con cuota accesible está a punto de iniciar sus actividades.
La Escuela Municipal de Fútbol Formativo nace a raíz de un concepto que busca compartir enseñanzas del fútbol infantil bajo criterios profesionales, técnicos y pedagógicos. Se trata de un espacio diseñado para niños y niñas de 7 a 12 años que quieran incursionar en esta actividad o aprender nuevas habilidades en un entorno de compañerismo.
Lugar y horarios de la Escuela de Fútbol Municipal
El nuevo semillero de pequeños y pequeñas futbolistas surge como un proyecto que prevé extenderse a diferentes zonas de la capital. En principio, la Escuela Municipal de Fútbol funcionará en el Complejo Ledesma –25 de Mayo 971–, pero se espera que en la proximidad se inauguren nuevos puntos de encuentro.
La Municipalidad diseñó dos turnos para ofrecer una propuesta más amplia a las familias según el turno escolar de los niños:
- Turno mañana: se impartirán clases y entrenamientos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 12. Estará a cargo del profesor Lucas Pacheco y del ex futbolista César “Ratón” Ibáñez.
- Turno tarde: se impartirán clases y entrenamientos los lunes, miércoles y viernes de 19 a 20.30. Estará a cargo de los profesores Daniel Salomón y Cristian Mustafa.
- Turno tarde para niños de 7 a 13 años: se impartirán clases y entrenamientos los martes y jueves de 19 a 20.30. Estará a cargo de los profesores Abel Montero y Bruno Pérez.
Escuela Municipal de Fútbol en barrios de al capital
Complejo Diza
Se impartirán clases para niños y niñas de 7 a 13 años los martes y jueves de 19 a 21 en el Complejo Diza -Ayacucho 2668-. A cargo de los profesores Guido Cueva, Daniel Salomón y Cristian Mustafa.
Complejo Libertad
Se impartirán clases para niños y niñas de 7 a 13 años los lunes, miércoles y viernes de 18.30 a 20.30 en el Complejo Libertad -Lavalle 650-. A cargo de los profesores Leo Chaban y Guido Cueva.
Complejo Zenón Santillán
Se impartirán clases para niños y niñas de 7 a 12 años los lunes, miércoles y viernes de 19 a 20.30 en el Complejo Zenón Santillán - Bulnes y Venezuela-. A cargo de los profesores Marcos Monti, Matías Acuña y Cristian Mustafa.
Complejo Patio de Juegos
Se impartirán clases para niños y niñas de 7 a 13 años los lunes y viernes de 19 a 21 en el Complejo Patio de Juegos -Lamadrid 2600-. A cargo de los profesores Vischi Nelson y César Mateucci.
La actividad tiene un costo mensual de $7000 y el pago se realiza por transferencia bancaria. Los infantes que quieran participar podrán tener un período de dos clases para decidir si continuar o no con la actividad.
Por más consultas, los interesados pueden comunicarse a la cuenta de Instagram de la Dirección de Deportes de la Municipalidad: @deportes.smt.