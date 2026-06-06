“Nuevo semillero”: abre una escuelita de fútbol para niños y niñas en Tucumán

El Mundial de Qatar soltó una bomba en la constitución de las escuelas de fútbol. Cada vez más niñas empezaron a participar del juego deportivo, lo que precisó de la creación de nuevos espacios que las recibieran. En Tucumán, una escuela de fútbol pensada para niños y niñas con cuota accesible está a punto de iniciar sus actividades.