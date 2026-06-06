Tarucas desafió los pronósticos y mantiene vivo el sueño en el Súper Rugby Américas

Hace cinco fechas, en Córdoba, Tarucas caminaba hacia los vestuarios con la sensación de que el sueño se le estaba escapando de las manos. La derrota frente a Dogos no era una caída más: era la cuarta consecutiva. Antes habían llegado los golpes contra Capibaras, Selknam y Peñarol. La tabla comenzaba a complicarse, el margen de error desaparecía y, para colmo, del otro lado de la cordillera Selknam encontraba impulso justo cuando los tucumanos parecían quedarse sin respuestas. Por eso la clasificación que consiguió ayer en La Caldera del Parque tiene un valor que excede ampliamente los 80 minutos. Porque Tarucas no solamente se metió entre los cuatro mejores equipos del Súper Rugby Américas. También protagonizó una recuperación que hace pocas semanas parecía improbable. Pero que se convirtió en realidad tras vapulear a Capibaras (42-15) en la última fecha.