Tarucas venció a Capibaras y se clasificó para las semifinales del Súper Rugby Américas

Final del partido
Tarucas venció a Capibaras por 42 a 15 y se clasificó a las semifinales.
37' ST: Conversión de Capibaras
Bruno Heit acierta a los palos para la visita.
Tarucas 42 - Capibaras 15
36' ST: Try de Capibaras
Juan Ignacio Rodríguez descuenta para el equipo rosarino.
Tarucas 42 - Capibaras 13
31' ST: Try de Capibaras
Lautaro Cipriani marca el primer try para su equipo.
Tarucas 42 - Capibaras 8
28' ST: Conversión de Tarucas
Stefano Ferro acierta a los palos por sexta vez en seis intentos.
Tarucas 42 - Capibaras 3
27' ST: Try de Tarucas
José Calderoni inscribe su nombre en la goleada.
Tarucas 40 - Capibaras 3
26' ST: Amonestado en Capibaras
Enzo Avaca vio la amarilla y Capibaras queda en inferioridad numérica.
23' ST: Conversión de Tarucas
Nuevamente Stefano Ferro, que ya suma 15 puntos para el equipo local.
Tarucas 35 - Capibaras 3
22' ST: Try de Tarucas
El equipo naranja golea. Rodrigo Navarro apoya la pelota en el ingoal.
Tarucas 33 - Capibaras 3
20' ST: Conversión de Tarucas
Stefano Ferro continúa con su noche perfecta.
Tarucas 28 - Capibaras 3
19' ST: Try de Tarucas
Tomás Dande culmina una gran jugada y le asegura el punto bonus ofensivo a su equipo.
Tarucas 26 - Capibaras 3
Comenzó el segundo tiempo
Show folclórico en el entretiempo
En el descanso, se realiza un show de folclore en el campo de juego, con la presencia de las escuelas de danzas folclóricas Nuestra Identidad, Danzando con el Alma, El Estibador, Renaciendo Huellas, Danzas de Ensueño, Inti Tusuj, Bailarín del Sol, Herencia Viva, Academia Nuestra Señora del Rosario y Azahares de mi Jardín.
Final del primer tiempo: Tarucas 21 - Capibaras 3
La franquicia del NOA gana con autoridad y acaricia la clasificación
39' PT: Conversión de Tarucas
Stefano Ferro continúa sumando a su cuenta personal.
Tarucas 21 - Capibaras 3
38' PT: Try de Tarucas
Tomás Elizalde finaliza un contraataque letal.
Tarucas 19 - Capibaras 3
36' PT: Conversión de Tarucas
Stefano Ferro acierta nuevamente.
Tarucas 14 - Capibaras 3
35' PT: Try de Tarucas
Stefano Ferro se zambulle en el ingoal y aumenta la ventaja.
Tarucas 12 - Capibaras 3
31' PT: Penal para Capibaras
Ignacio Dogliani acierta a los palos y descuenta para el equipo visitante.
Tarucas 7 - Capibaras 3
26' PT: Amonestado en Capibaras
Diego Correa vio la amarilla y deja a la visita en inferioridad numérica por 10 minutos.
14' PT: conversión de Tarucas
Stefano Ferro no falla y aumenta la cuenta.
Tarucas 7 - Capibaras 0.
13' PT: Try de Tarucas
Facundo Cardozo abre el marcador para la franquicia del NOA.
Tarucas 5 - Capibaras 0.
Comenzó el partido
Por la última fecha del Súper Rugby Américas, ya juegan en "La Caldera del Parque" Tarucas y Capibaras.
Con un homenaje al "Indio" Solari, Tarucas salió a la cancha
El equipo tucumano ingresó al campo de juego mientras en los parlantes sonaba "Ji Ji Ji", uno de los tantos himnos de Los Redondos, la banda comandada por Carlos "Indio" Solari.
Noche de aplausos: 50 caps para Juan Bautista Baronio
Habrá un momento muy especial antes del kick-off. El jugador de Capibaras, Juan Bautista Baronio, alcanzará hoy la tremenda marca de 50 presencias en el Súper Rugby Américas.
El apertura del equipo visitante será el primero en saltar formalmente al campo de juego para recibir un merecido reconocimiento de parte de la competencia y el aplauso de todos los presentes por su vigencia, entrega y trayectoria en el torneo continental.
Homenaje anticipado por el Día del Periodista
En las vísperas del Día del Periodista (que se celebra este domingo), Tarucas realizará una entrega de distinciones en el campo de juego. La franquicia local busca reconocer el compromiso y profesionalismo de los trabajadores de prensa que difunden y llevan la pasión del rugby a cada hogar de la región.
En representación de todos ellos, se distinguirá a dos referentes indiscutidos de la comunicación deportiva: el querido colega tucumano Manuel Raimundo "Sugus" Cardozo y el histórico Alejandro Coccia, una de las voces más emblemáticas de las transmisiones de rugby en nuestro país.
Estacionamiento solidario en el estadio
Para quienes concurran a alentar a Tarucas en vehículo, el sector de estacionamiento está administrado por la Fundación de Albergues Infantiles (FAI). Todo lo recaudado con el cobro del ingreso será destinado de forma íntegra a sostener el enorme trabajo solidario que realiza esta institución.
El operativo cuenta con la colaboración de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, la Escuela de Suboficiales y Agentes, y el Instituto de Enseñanza Superior de la Policía de Tucumán para garantizar el orden en los accesos.
Capibaras, listo para el desafío
El XV inicial de Tarucas para buscar la clasificación
Lo que tenés que saber
Tarucas llega a la última fecha dependiendo de sí mismo. Un triunfo frente a Capibaras le asegurará el boleto a los playoffs del Súper Rugby Américas, aunque incluso podría avanzar con un empate o una derrota que incluya bonus ofensivo y defensivo. Desde las 21, la franquicia del NOA intentará asegurar la clasificación.