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Los recibos de sueldo tendrán un nuevo formato obligatorio con gráficos y el detalle del costo laboral completo

La reglamentación de la Ley de Modernización Laboral incorporará información sobre aportes, contribuciones y otros pagos que realiza el empleador.

NUEVO FORMATO. La nueva boleta reflejará cada concepto incluido en la liquidación de los salarios.
NUEVO FORMATO. La nueva boleta reflejará cada concepto incluido en la liquidación de los salarios.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • El Gobierno nacional implementó en Argentina un nuevo formato de recibo de sueldo obligatorio para detallar a los empleados el costo laboral real y los aportes del empleador.
  • Regulada por el decreto 407/2026 de Modernización Laboral, la medida incluye la digitalización de registros ante ARCA, recetas médicas y topes a beneficios no remunerativos.
  • La reforma busca sincerar la relación laboral mostrando costos antes ocultos y acelerar la desregulación y despapelización administrativa en el mercado de trabajo argentino.
Resumen generado con IA

Los recibos de sueldo tendrán un nuevo formato obligatorio. La medida incorporará información sobre el costo laboral y un gráfico que muestra cómo se distribuyen los aportes y contribuciones. Asimismo, permitirá al empleado no sólo saber cuánto cobra, sino también otros pagos que realiza el empleador por tenerlo registrado. Esto surge de la reglamentación que el Poder Ejecutivo realizó respecto de la Ley de Modernización Laboral.

En líneas generales, el decreto 407/2026 puso en reglamentación algunos de los artículos de la normativa, enfocados en la simplificación administrativa, digitalización de procesos y regulación de la negociación colectiva. Entre sus aspectos más importantes se puede destacar un nuevo formato obligatorio de recibo de haberes, con el objetivo de reflejar de manera más clara los costos laborales por parte del empleador. Cada concepto incluido en el recibo deberá indicar su base de cálculo, la unidad de medida utilizada y el resultado final, indica María del Huerto Balza, Socia de BSO & Payroll, BDO en Argentina.

Además, se deberán incluir los conceptos mínimos vinculados a cargas sindicales, seguridad social, obra social, INSSJP (PAMI), ART, cámaras empresariales y otros. Cabe destacar que cada concepto incluido en el recibo deberá indicar su base de cálculo, la unidad de medida utilizada y el resultado final.

¡Adiós a los papeles! El Gobierno autorizó la emisión de recibos de sueldo digitales

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Por su parte, el decreto en cuestión establece nuevas pautas respecto de ciertos beneficios no remunerativos. En este sentido, los servicios gastronómicos fuera del establecimiento solo podrán otorgarse mediante provisión directa del empleador, sin posibilidad de compensación en dinero u otro medio de pago, y con un tope mensual equivalente al 40% del Salario Mínimo Vital y Móvil.

En tanto, los esquemas de participación en utilidades, acciones o dividendos mantendrán su carácter no remunerativo únicamente hasta un límite del 5% del salario anual del trabajador.

Entre otro de los aspectos establecidos por el decreto se encuentra la digitalización total del control de ausentismo por enfermedad. De esta forma, a partir de ahora los certificados médicos deberán emitirse a través de plataformas registradas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (ReNaPDIS) y estar firmadas por profesionales acreditados ante la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud.

Registro laboral

En lo que respecta al registro laboral, se introduce una simplificación sustancial ya que se elimina la exigencia de llevar libros laborales y el registro se considerará cumplido al informar de altas y bajas en los sistemas habilitados por ARCA.

Además, se incorporan modificaciones en el ámbito de la negociación colectiva, estableciendo qué aportes, contribuciones u otras cargas económicas deberán ajustarse a los límites legales. Cabe resaltar que esos aportes solo serán obligatorios para las empresas afiliadas a las entidades firmantes, siempre que no superen los topes establecidos, aclara Balza.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó que es una forma de “sinceramiento” en los recibos y remarcó que, a partir de ahora, el recibo de sueldo “tendrá que incluir los cargos que paga el empleador y que el empleado hasta ahora no veía”.

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