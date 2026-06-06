Teatro: “Las reencarnadas” retoma un hecho histórico de 1610 para traer a sus víctimas al presente

- Se toman mujeres de perfiles muy diferentes entre sí, estereotipados teatralmente: la psicóloga clasista, la verdulera confianzuda, la feminista torpe y la empresaria poderosa, y las pone juntas en una situación imposible. Lo que surge es la interacción entre sus personalidades, sus conflictos y sus diferencias. Que algunas cuestionen o no el mundo desde su perspectiva no convierte a la obra en un manifiesto político ni ideológico de ningún tipo: lo que buscamos es dramatizar (secuencialmente) las diferencias, la convivencia, las incomodidades, la rivalidad y finalmente la complicidad entre estas mujeres reencarnadas.