Seguridad

Crimen de Agostina Vega: Claudio Barrelier sigue internado bajo control psiquiátrico y sin contacto con otros presos

El acusado continúa internado en el hospital de la cárcel de Bouwer bajo cuidados psiquiátricos. La Justicia busca determinar si comprendía la criminalidad de sus actos.

Claudio Barrelier es el principal sospechoso del femicidio de Agostina Vega.
Claudio Barrelier es el principal sospechoso del femicidio de Agostina Vega.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El acusado de femicidio Claudio Barrelier sigue bajo estricto control psiquiátrico y aislado en la cárcel de Bouwer, Córdoba, para evaluar si es imputable ante la Justicia.
  • Tras sufrir crisis de excitación e incomunicado por orden fiscal, la policía peritó su casa en barrio Cofico para recrear la acústica y hallar posibles encubridores del crimen.
  • Los peritajes psiquiátricos de la próxima semana determinarán si el acusado puede ser indagado, clave para avanzar en la causa judicial y definir la imputabilidad del sospechoso.
Resumen generado con IA

Mientras avanza la investigación por el femicidio de Agostina Vega, Claudio Barrelier permanece internado bajo estrictas medidas de seguridad en el hospital modular de la cárcel de Bouwer, donde recibe atención psiquiátrica permanente y controles constantes.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que el hombre, de 34 años, debió ser sometido en reiteradas oportunidades a medidas de sujeción debido a episodios de crisis y “brotes” registrados durante su internación.

Hasta el momento, no está determinado si esas descompensaciones obedecen exclusivamente a un cuadro psiquiátrico, a síntomas de abstinencia o a una combinación de ambos factores. Frente a ese escenario, las autoridades mantienen un monitoreo permanente sobre su evolución.

Un operativo especial de control

El esquema de seguridad dispuesto alrededor de Barrelier es excepcional. Cámaras de vigilancia controlan cada uno de sus movimientos y personal del Servicio Penitenciario de Córdoba supervisa de manera continua que no intente autolesionarse ni sea víctima de agresiones por parte de otros internos.

Por orden del fiscal Raúl Garzón, el acusado permanece aislado y sin visitas. La única excepción es su abogado defensor, Jorge Cassini. Además, por ahora no está previsto su traslado a un pabellón común ni a otra dependencia penitenciaria.

La prioridad de la fiscalía es preservar el estado de salud del acusado para avanzar hacia una etapa clave del expediente: la declaración indagatoria. Sin embargo, esa instancia todavía no tiene fecha definida.

La clave: determinar si es imputable

Antes de que Barrelier pueda ser interrogado formalmente, los investigadores consideran indispensable establecer si se encuentra en condiciones de comprender el proceso judicial que enfrenta.

Con ese objetivo, la próxima semana comenzarán los peritajes psiquiátricos realizados por especialistas del Poder Judicial. Los expertos deberán determinar si el acusado padece algún trastorno mental, si comprendía la criminalidad de sus actos al momento del hecho y, en consecuencia, si es imputable.

Peritajes en la casa y nuevas hipótesis

En paralelo, la investigación continúa con distintas medidas probatorias. En las últimas horas, la Policía realizó nuevos peritajes en la vivienda de Barrelier, ubicada en barrio Cofico.

Uno de los procedimientos consistió en una inspección sonora destinada a establecer si desde otros sectores de la propiedad podía escucharse lo que ocurría en la parte delantera de la casa, lugar donde los investigadores sospechan que fue asesinada Agostina Vega.

Con estas medidas, la Justicia intenta esclarecer si hubo otras personas involucradas en el crimen o en un eventual encubrimiento posterior, además de determinar cuál habría sido el rol de cada una.

Temas CórdobaAgostina Vega
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Crimen de Agostina Vega: detuvieron a un hombre que vivía en la casa de Claudio Barrelier por encubrimiento

Crimen de Agostina Vega: detuvieron a un hombre que vivía en la casa de Claudio Barrelier por encubrimiento

Lo más popular
Qué les pasó a Máximo Thomsen y a Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel
1

Qué les pasó a Máximo Thomsen y a Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años
2

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia
3

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

Golpe al narcotráfico: secuestran en Tucumán el segundo mayor cargamento de cocaína
4

Golpe al narcotráfico: secuestran en Tucumán el segundo mayor cargamento de cocaína

Murió Chunchuna Villafañe: el emotivo mensaje de despedida de su hija Juana Molina
5

Murió Chunchuna Villafañe: el emotivo mensaje de despedida de su hija Juana Molina

Ranking notas premium
San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones
1

San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones

Recuerdos fotográficos: comienzos de los años 60. Muñecas al 100, luego de la lluvia
2

Recuerdos fotográficos: comienzos de los años 60. Muñecas al 100, luego de la lluvia

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura
3

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT
4

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración
5

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración

Más Noticias
Catalán: “Los tucumanos merecen saber cuánta plata recibe la provincia y cómo se administra cada peso”

Catalán: “Los tucumanos merecen saber cuánta plata recibe la provincia y cómo se administra cada peso”

Qué les pasó a Máximo Thomsen y a Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel

Qué les pasó a Máximo Thomsen y a Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel

Golpe al narcotráfico: secuestran en Tucumán el segundo mayor cargamento de cocaína

Golpe al narcotráfico: secuestran en Tucumán el segundo mayor cargamento de cocaína

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

Caso Agostina Vega: la abuela apuntó contra el padre de la menor y denunció negligencia judicial

Caso Agostina Vega: la abuela apuntó contra el padre de la menor y denunció negligencia judicial

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes

Murió Chunchuna Villafañe: el emotivo mensaje de despedida de su hija Juana Molina

Murió Chunchuna Villafañe: el emotivo mensaje de despedida de su hija Juana Molina

Comentarios