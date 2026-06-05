Crimen de Agostina Vega: Claudio Barrelier sigue internado bajo control psiquiátrico y sin contacto con otros presos

Resumen para apurados
- El acusado de femicidio Claudio Barrelier sigue bajo estricto control psiquiátrico y aislado en la cárcel de Bouwer, Córdoba, para evaluar si es imputable ante la Justicia.
- Tras sufrir crisis de excitación e incomunicado por orden fiscal, la policía peritó su casa en barrio Cofico para recrear la acústica y hallar posibles encubridores del crimen.
- Los peritajes psiquiátricos de la próxima semana determinarán si el acusado puede ser indagado, clave para avanzar en la causa judicial y definir la imputabilidad del sospechoso.
Mientras avanza la investigación por el femicidio de Agostina Vega, Claudio Barrelier permanece internado bajo estrictas medidas de seguridad en el hospital modular de la cárcel de Bouwer, donde recibe atención psiquiátrica permanente y controles constantes.
Fuentes vinculadas a la causa indicaron que el hombre, de 34 años, debió ser sometido en reiteradas oportunidades a medidas de sujeción debido a episodios de crisis y “brotes” registrados durante su internación.
Hasta el momento, no está determinado si esas descompensaciones obedecen exclusivamente a un cuadro psiquiátrico, a síntomas de abstinencia o a una combinación de ambos factores. Frente a ese escenario, las autoridades mantienen un monitoreo permanente sobre su evolución.
Un operativo especial de control
El esquema de seguridad dispuesto alrededor de Barrelier es excepcional. Cámaras de vigilancia controlan cada uno de sus movimientos y personal del Servicio Penitenciario de Córdoba supervisa de manera continua que no intente autolesionarse ni sea víctima de agresiones por parte de otros internos.
Por orden del fiscal Raúl Garzón, el acusado permanece aislado y sin visitas. La única excepción es su abogado defensor, Jorge Cassini. Además, por ahora no está previsto su traslado a un pabellón común ni a otra dependencia penitenciaria.
La prioridad de la fiscalía es preservar el estado de salud del acusado para avanzar hacia una etapa clave del expediente: la declaración indagatoria. Sin embargo, esa instancia todavía no tiene fecha definida.
La clave: determinar si es imputable
Antes de que Barrelier pueda ser interrogado formalmente, los investigadores consideran indispensable establecer si se encuentra en condiciones de comprender el proceso judicial que enfrenta.
Con ese objetivo, la próxima semana comenzarán los peritajes psiquiátricos realizados por especialistas del Poder Judicial. Los expertos deberán determinar si el acusado padece algún trastorno mental, si comprendía la criminalidad de sus actos al momento del hecho y, en consecuencia, si es imputable.
Peritajes en la casa y nuevas hipótesis
En paralelo, la investigación continúa con distintas medidas probatorias. En las últimas horas, la Policía realizó nuevos peritajes en la vivienda de Barrelier, ubicada en barrio Cofico.
Uno de los procedimientos consistió en una inspección sonora destinada a establecer si desde otros sectores de la propiedad podía escucharse lo que ocurría en la parte delantera de la casa, lugar donde los investigadores sospechan que fue asesinada Agostina Vega.
Con estas medidas, la Justicia intenta esclarecer si hubo otras personas involucradas en el crimen o en un eventual encubrimiento posterior, además de determinar cuál habría sido el rol de cada una.