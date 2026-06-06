EconomíaBLUEBERRY

La Eeaoc optimiza protocolos de micropropagación para producir plantines de arándano de alta calid

Se trata de una técnica de cultivo de tejidos vegetales que permite multiplicar plantas en condiciones controladas de laboratorio a partir de pequeñas porciones de tejido vegetal denominadas explantes.

EXIGENCIA. La producción de arándanos exige altos niveles de calidad, uniformidad y eficiencia, por lo que disponer de material vegetal confiable constituye un factor clave para el éxito de la plantación.
EXIGENCIA. La producción de arándanos exige altos niveles de calidad, uniformidad y eficiencia, por lo que disponer de material vegetal confiable constituye un factor clave para el éxito de la plantación.
Hace 7 Hs

Las plantas de arándanos tienen su origen en el hemisferio norte, siendo especialmente populares en Estados Unidos. Con el tiempo, y gracias a la selección y al desarrollo de nuevas variedades, los arándanos han logrado adaptarse a diversos climas, desde los más fríos hasta los subtropicales y tropicales. Actualmente existen innumerables variedades que se desarrollan y se liberan al mercado cada año. Sobre todo, se observa una evolución impresionante en tamaño, en firmeza y en sabor.

Cada variedad de arándano tiene sus propias características de color, de tamaño y de textura, influenciadas tanto por su genética como por las condiciones ambientales y el manejo agronómico. Algunas variedades producen purina, una cera natural que no solo les da un atractivo color azuláceo, sino que prolonga su vida útil después de la cosecha.

En la Argentina, las principales zonas de producción de arándanos incluyen el NEA (Entre Ríos, Corrientes y Misiones), el NOA (Tucumán, Salta y Catamarca) y la zona Centro (Buenos Aires).

Nuestra provincia

Tucumán es la segunda provincia productora de arándanos en el país y la primera en términos de exportación. La superficie productiva ronda las 1.000 hectáreas. Se destaca por su producción temprana, lo que permite a los productores capturar los mejores precios en los mercados internacionales, ya que la latitud de Tucumán le da la ventaja de ser la primera en entrar al mercado. Además, se cuenta con una infraestructura logística bastante buena; sobre todo con un aeropuerto que ha sido crucial para el desarrollo del cultivo en esta provincia.

Una de las etapas fundamentales en la producción de arándanos es la fase de producción de plantines de alta calidad, por lo que resulta interesante difundir el trabajo que ejecuta la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) en este sentido.

Esta institución se encuentra trabajando con plantines micropropagados de arándano, como una innovación biotecnológica para una producción más eficiente y sustentable.

La producción moderna de arándanos exige cada vez mayores niveles de calidad, de uniformidad y de eficiencia. En este contexto, la disponibilidad de material vegetal confiable constituye uno de los factores más importantes para el éxito de una plantación, ya que las características de las plantas utilizadas al momento de la implantación condicionan en gran medida el comportamiento futuro del cultivo.

Con el objetivo de brindar soluciones tecnológicas al sector productivo, técnicos de la sección Biotecnología de la Eeaoc trabajan en el desarrollo y en la optimización de protocolos de micropropagación para la producción de plantines de arándano de alta calidad.

La micropropagación es una técnica de cultivo de tejidos vegetales que permite multiplicar plantas en condiciones controladas de laboratorio a partir de pequeñas porciones de tejido vegetal denominadas explantes. Esta herramienta biotecnológica posibilita obtener grandes cantidades de plantas uniformes en períodos relativamente cortos, manteniendo las características genéticas del material original. El punto de partida de todo este proceso son plantas madre de calidad.

Inicio

Todo proceso exitoso de micropropagación comienza con la selección y con el mantenimiento adecuado de las plantas madre. En la Eeaoc, el material vegetal utilizado como fuente de explantes se conserva en invernadero bajo condiciones de manejo especialmente diseñadas para garantizar un óptimo estado fisiológico y sanitario.

La calidad del explante inicial resulta determinante para el éxito de las etapas posteriores del proceso. Por ello, el manejo cuidadoso de las plantas madre constituye uno de los pilares fundamentales del sistema de producción desarrollado por la institución.

Temas Estados Unidos de AméricaTucumánEstación Experimental Agroindustrial Obispo ColombresArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Limón: en lo que va del año se exportaron 27.000 t

Limón: en lo que va del año se exportaron 27.000 t

Lo más popular
¿Cuándo prescribe una deuda de tarjeta de crédito? El plazo clave que debés conocer
1

¿Cuándo prescribe una deuda de tarjeta de crédito? El plazo clave que debés conocer

Virginia Mones Ruiz, el gran amor del Indio Solari y su apoyo en los años más difíciles
2

Virginia Mones Ruiz, el gran amor del Indio Solari y su apoyo en los años más difíciles

La previa al Mundial se juega en McDonald’s de Tucumán
3

La previa al Mundial se juega en McDonald’s de Tucumán

Un cardón y la firma de un genio en la etiqueta: cómo Michel Rolland revolucionó los vinos de Yacochuya
4

Un cardón y la firma de un genio en la etiqueta: cómo Michel Rolland revolucionó los vinos de Yacochuya

Números de Oro: la suerte llegó a cuatro mujeres que celebraron el premio millonario junto a sus familias
5

Números de Oro: la suerte llegó a cuatro mujeres que celebraron el premio millonario junto a sus familias

Ranking notas premium
San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones
1

San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura
2

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura

El guardián del ayer: el ambicioso proyecto digital para resucitar la memoria histórica y fotográfica de Tucumán
3

El guardián del ayer: el ambicioso proyecto digital para resucitar la memoria histórica y fotográfica de Tucumán

Mientras Yllana se juega mucho este domingo, otra salida de peso podría producirse en San Martín
4

Mientras Yllana se juega mucho este domingo, otra salida de peso podría producirse en San Martín

Con Ulises Vera encendido, pero con dudas lejos de casa: así llega Quilmes, el rival de San Martín
5

Con Ulises Vera encendido, pero con dudas lejos de casa: así llega Quilmes, el rival de San Martín

Más Noticias
Virginia Mones Ruiz, el gran amor del Indio Solari y su apoyo en los años más difíciles

Virginia Mones Ruiz, el gran amor del Indio Solari y su apoyo en los años más difíciles

¿Cuándo prescribe una deuda de tarjeta de crédito? El plazo clave que debés conocer

¿Cuándo prescribe una deuda de tarjeta de crédito? El plazo clave que debés conocer

Día del Medio Ambiente: qué es la experiencia innovación sostenible

Día del Medio Ambiente: qué es la experiencia innovación sostenible

Congreso de Alfabetización: “Con IA ahora se evalúan los procesos”

Congreso de Alfabetización: “Con IA ahora se evalúan los procesos”

“Experiencia García”: una jornada con todo el universo de Charly

“Experiencia García”: una jornada con todo el universo de Charly

Teatro Alberdi: amar más allá del miedo, los prejuicios y el paso del tiempo

Teatro Alberdi: amar más allá del miedo, los prejuicios y el paso del tiempo

Una propuesta musical para recorrer varios géneros en el Centro Cultural Virla

Una propuesta musical para recorrer varios géneros en el Centro Cultural Virla

Números de Oro: la suerte llegó a cuatro mujeres que celebraron el premio millonario junto a sus familias

Números de Oro: la suerte llegó a cuatro mujeres que celebraron el premio millonario junto a sus familias

Comentarios