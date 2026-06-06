La Eeaoc optimiza protocolos de micropropagación para producir plantines de arándano de alta calid

Nuestra provincia

Tucumán es la segunda provincia productora de arándanos en el país y la primera en términos de exportación. La superficie productiva ronda las 1.000 hectáreas. Se destaca por su producción temprana, lo que permite a los productores capturar los mejores precios en los mercados internacionales, ya que la latitud de Tucumán le da la ventaja de ser la primera en entrar al mercado. Además, se cuenta con una infraestructura logística bastante buena; sobre todo con un aeropuerto que ha sido crucial para el desarrollo del cultivo en esta provincia.