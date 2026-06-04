Planifican un acueducto para mejorar el servicio de agua en San Javier, Anfama y el oeste tucumano
Resumen para apurados
- El Gobierno de Tucumán y la SAT planifican un nuevo acueducto en el oeste provincial para garantizar el abastecimiento de agua a largo plazo en San Javier, Anfama y Yerba Buena.
- Con dos años de desarrollo y tecnología Lidar, el proyecto ejecutivo busca modernizar el sistema de Anfama de 1947 y recuperar antiguas tomas para aumentar el caudal de agua.
- El diseño final estará listo antes de fin de año para gestionar el financiamiento de una obra clave que asegurará el desarrollo urbano y comercial por los próximos 50 años.
El Gobierno provincial avanza en el desarrollo de un proyecto de infraestructura hídrica que busca mejorar el abastecimiento de agua potable en el oeste. Se trata del diseño de un nuevo acueducto que beneficiará a localidades como Anfama, El Siambón, Raco, San Javier y Yerba Buena, con el objetivo de garantizar mayor caudal y calidad del servicio.
El titular de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio, explicó a la prensa que actualmente se trabaja en la elaboración del proyecto ejecutivo, etapa que permitirá definir las características técnicas de la obra y su costo final.
“El proyecto ejecutivo implica el análisis de caudales, la topografía, la definición de las obras necesarias y las zonas a abastecer. No es algo que se haga de un día para el otro”, señaló. En ese sentido, aclaró que los trabajos llevan más de dos años y que el documento definitivo estaría listo antes de fin de año.
Caponio remarcó que esta iniciativa responde a una decisión política del gobernador de planificar obras estructurales a largo plazo. “Son proyectos que no se ven de inmediato, pero son fundamentales para el desarrollo urbano, industrial y comercial de la provincia en los próximos 20, 30 o 50 años”, sostuvo.
El funcionario explicó que, una vez finalizado el proyecto ejecutivo, se podrá avanzar en la búsqueda de financiamiento. “Ahí se determina qué obra realizar y cuánto se necesita invertir, como ocurrió con el acueducto de Vipos”, ejemplificó.
Por su parte, el secretario de Obras Públicas de San Miguel de Tucumán, Claudio Bravo, brindó detalles técnicos de la iniciativa y subrayó que el objetivo es ampliar la capacidad de abastecimiento en zonas que hoy presentan limitaciones.
“El proyecto apunta a garantizar el suministro de agua potable en el oeste, donde las obras tradicionales no llegan con suficiente capacidad. La idea es aumentar el caudal y mejorar el sistema existente”, indicó.
En esa línea, explicó que también se evalúa la recuperación de antiguas tomas de agua ubicadas en la vertiente oriental de la sierra de San Javier, como los ríos Las Piedras, Las Cañas y el arroyo Tafí, entre otros. “Es un sistema histórico que data de fines del siglo XIX y que hoy necesita ser modernizado y optimizado”, precisó.
Bravo destacó que el actual acueducto de Anfama, construido entre 1947 y 1949, presenta limitaciones estructurales y frecuentes roturas. “Lo que se busca ahora es incrementar el diámetro de las cañerías y mejorar la capacidad de transporte de agua”.
Además, señaló que los estudios realizados hasta el momento arrojan resultados positivos. “Hay mayor disponibilidad de agua de la que se estaba utilizando y eso permite pensar en una ampliación del sistema para evitar problemas como los registrados durante la sequía de 2023”.
El proyecto también incluye tecnología de avanzada para su diseño, como relevamientos mediante vuelos Lidar, que permiten obtener datos precisos del terreno incluso en zonas con densa vegetación. “Todo este trabajo técnico nos permitirá presentar un proyecto sólido antes de fin de año y, a partir de ahí, iniciar las gestiones para conseguir los fondos necesarios”, agregó Bravo.
Desde la SAT, Caponio insistió en que las zonas actualmente cuentan con servicio, pero que la obra permitirá dar un salto de calidad. “No es que hoy no tengan agua, pero vamos a garantizar mayor caudal y mejor calidad, pensando en el crecimiento futuro”, concluyó.